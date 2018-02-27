Огонь не стихает по всему фронту: ВСУ обстреливают Донбасс из польского оружия минами НАТО

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Украинские военные стянули к линии соприкосновения большое количество техники.

Обстрелы в Донбассе не прекращаются на всем участке линии фронта. Украинские каратели использует 60-мм минометы польского производства и 120-мм мины производства НАТО, сообщает Царьграду командир 1-го батальона территориальной обороны города Горловки Сергей Попов.

По его словам, есть тенденция к ухудшению обстановки. Украинские военные стянули к линии соприкосновения большое количество техники. Со стороны Ясиноватой постоянно слышны звуки тяжёлой артиллерии от 122-мм калибра и выше. Несколько снарядов уже прилетало в жилой сектор.

Помимо этого Вооруженные силы Украины не стесняются применять в бою орудия на бронетехнике, станковые и ручные гранатометы, а также стрелковое оружие. В частности, в зоне боевых действий активно работают снайперы с крупнокалиберными винтовками американского производства.

"Представители ОБСЕ покинули Горловку. Пока не понятно, это ротация или их вообще вывели отсюда", - сообщает Царьграду о ситуации в Донбассе прямо с места событий Сергей Попов.