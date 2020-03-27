Огонь и солнце: регионам не хватает 23 млрд на охрану и защиту лесов

На охрану, защиту и воспроизводство лесов российским регионам не хватает почти 22,8 млрд рублей. Как рассказали «Известиям» в Рослесхозе, дефицит финансирования составляет 41% при условии, что на 2020 год уже выделено 32,9 млрд. Только увеличение субвенций позволит снизить градус напряжения в отрасли, уверены в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Из года в год субъекты недополучают деньги на борьбу с огнем, и проблема становится всё более актуальной в связи с глобальным потеплением, считают эксперты. Профильные ведомства уже работают над совершенствованием лесного законодательства, сообщили «Известиям» в правительстве . В среднем каждый год размер ущерба от лесных пожаров составляет около 20 млрд рублей.

Леса не подождут

Регионам не хватает примерно половины финансирования из федерального бюджета на охрану, защиту и воспроизводство лесов на 2020 год. Сейчас на эти цели выделяется более 30 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Рослесхозе.

«При общем объеме субвенций, предусмотренных на 2020 год в объеме 32,9 млрд рублей, дефицит финансирования на обеспечение переданных субъектам полномочий по охране, защите и воспроизводству лесов составляет 41%», — говорится в ответе Федерального агентства лесного хозяйства.

Сейчас Рослесхоз анализирует предложения субъектов по увеличению общего объема субвенций, необходимого для реализации переданных регионам полномочий в 2021 году. Также Минприроды разрабатывает новую методику распределения субвенций . В комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам считают выделение дополнительных средств регионам единственным вариантом решения проблемы.

Запланированных средств традиционно не хватает ни на текущие направления, например тушение пожаров, ни на перспективные — лесоустройство и подготовку кадров, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Необходимо увеличить субвенции, чтобы отрасль получила толчок к своему развитию . Перспективна и передача части полномочий на федеральный уровень — например, воздушное патрулирование в лесопожарный период, содержание лесной охраны. Такие меры позволят снизить градус напряжения в отрасли, — сказал сенатор.

Ранее на нерешенные проблемы в лесоуправлении указывал Владимир Путин. Во время итоговой пресс-конференции 19 декабря президент заявил, что ряд функций, в том числе по авиационной охране и лесоустройству, будет переведен на федеральный уровень.

Системное реформирование, по мнению Дмитрия Шатохина, начнется лишь в следующем году, потому что сейчас профильным федеральным органам придется бросить все силы на борьбу с огнем.

— С апреля-мая Минприроды и Рослесхозу точно будет не до реформирования. Они сейчас все будут заняты одним — тушением пожаров. Так что изменение системы лесоуправления начнется в полной мере только осенью. К этому времени у парламентариев и ведомств должно появиться четкое понимание, как и что реформировать, — отметил сенатор.

Внимание федеральных и региональных органов должно быть сконцентрировано не на тушении пожаров, а на том, как их предотвратить, заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.

— Сегодня тушение любого пожара обходится государству в разы дороже, нежели мероприятия по их предотвращению. Действия всем известны, их нужно тщательно спланировать, — заявила сенатор.

Системные проблемы

После рассмотрения проблемы незаконных вырубок и ситуации с лесными пожарами в начале 2019 года в Совете Федерации создали межведомственную рабочую группу . За год сенаторы совместно с Минприроды, Генеральной прокуратурой, Рослесхозом, другими федеральными органами, регионами, представителями бизнеса и научными организациями изучили положение дел в этой отрасли.

В рекомендациях рабочей группы (есть в распоряжении «Известий») — 14 пунктов. Так, предлагается создать федеральный и региональные государственные внебюджетные фонды для целей лесной отрасли (средства будут поступать за счет использования леса). Кроме того, в документе говорится об установлении ответственности юрлиц и ИП за продажу или переработку лесоматериалов без должного изучения их происхождения.

Предложения СФ правительство уже получило и направило в профильные ведомства (Минприроды, Минэкономразвития, Минпромторг, МЧС и Рослесхоз), сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

«Министерства и ведомства дадут ответ Совфеду в рамках своих компетенций по совершенствованию лесного законодательства», — говорится в ответе пресс-службы правительства.

Сотрудник МЧС во время учений по ликвидации лесных пожаров Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

В конце февраля председатель правительства Михаил Мишустин уже поручил профильным ведомствам подготовить изменения в Стратегию лесного комплекса до 2030 для развития отрасли и повышения прозрачности учета земель лесного фонда. Кроме того, премьер-министр распорядился разработать предложения по модернизации единой информационной системы учета древесины и созданию платформы для заключения договоров аренды лесных участков.

Аномально теплая погода в России, по данным Рослесхоза, может привести к затяжной засухе, что делает пожароопасный сезон в 2020 году непредсказуемым. Случаи возгорания уже зафиксированы в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области. По данным федерального лесного агентства, пожары могут начаться уже в апреле на востоке Тывы, а в мае распространиться еще на пять регионов. В прошлом году экономический ущерб от них составил 14,4 млрд рублей.

Увеличивать лесные субвенции регионам действительно нужно, но к вопросу необходимо подойти ответственно, чтобы не потратить деньги впустую, заявил «Известиям» гендиректор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин.

— Регионы обязали отвечать за лесоохрану, но денег у них на это не появилось. Получается, есть обязанность, которая ничем не обеспечена. Эта проблема становится всё более актуальной с каждым годом в связи с глобальным потеплением и увеличением площадей, подверженных возгоранию. Сейчас леса горят жарче и дольше, поэтому введение дополнительной поддержки крайне необходимо. Однако нужно контролировать, куда были потрачены деньги, ведь речь идет о миллиардных суммах, — пояснил эксперт.

Большинство возгораний происходит по вине людей, и сейчас идет программа по информированию населения, отметил эксперт. По данным МЧС и Рослесхоза, в среднем каждый год размер ущерба от лесных пожаров составляет не менее 20 млрд рублей.