Огонь и кровь натиска ООС

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ВСУ управляют огнём артиллерии в Донбассе с помощью американских станций контрбатарейной борьбы

Несмотря на мнимое нежелание американского наместника Курта Волкера и эксперта Стивена Бланка поддерживать эскалацию обстановки в Донбассе, главком Операции объединённых сил (ООС) генерал Наев дал подчинённым отмашку на увеличение интенсивности обстрелов, работу диверсионных групп и прямые атака на позиции ополчения. Недельные обстрелы Горловки, Зайцево, Курганки и Гольмовского дополнились обстрелами Ясиноватой и Донецка.

Особого внимания заслуживают действия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. В результате ночного обстрела, который вела ДРГ ДУК «Правый сектор», на прошлой неделе в Авдеевской промзоне погиб комбат Мамай (Олег Мамиев). За последние четыре дня ситуация стала настолько напряжённой, что обе стороны заявили: перемирие закончено.

18-19 мая. Была отмечена попытка прорыва ДРГ морпехов ВСУ в районе Водяного. В этот же день украинские подразделения обстреляли северную окраину Донецка во время визита в город заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга. Не прекращаются варварские обстрелы Горловки, убиты двое гражданских лиц.

20 мая. Боевики 14-ОМБр ВСУ повторили провокацию, обстреляв из гранатомётов представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, когда они находились на блокпосту у поселка Золотое. Как считают в ополчении, обстрел должен был помешать миссии зафиксировать на позициях ВСУ технику, запрещённую соглашением. Горловка опять в огне.

21 мая. Пресс-служба штаба ООС и командир 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко (позывной Филин) сообщили: «В ночь на 21 мая в районе поселка Гольмовский ДРГ батальона «Донбасс» отправилась в рейд по тылам оккупационных войск с целью выявления огневых точек противника и наткнулась на наблюдательный пост террористов. Результат – трое боевиков захвачены в плен, один уничтожен на месте». В ДНР признали потери и пытаются вызволить пленных.

В ночь с 20 на 21 мая украинские диверсанты взорвали Штеровский мост в Антрацитовском районе ЛНР на 50-м километре автодороги Красный Луч – Луганск. Мост восстановлению не подлежит. Прослеживается рука Сил спецопераций Украины – был профессионально взорван заряд эквивалентный 18 килограммам тротила. В штабе Операции объединённых сил подтвердили подрыв моста. «Разрушение указанного моста исключает и препятствует поставке боеприпасов и вооружения подразделениям российско-террористических войск», – сказано в сводке ООС.

Это серьёзный промах спецслужб и антидиверсионных групп ЛНР, которые сегодня лихорадочно пытаются найти исполнителей диверсии. Вызывает удивление, что командование ЛНР оставило важнейший транспортный узел без охраны. В результате подрыва нарушены автомобильное сообщение Луганск – Красный Луч и железнодорожное сообщение между станциями Штеровка и Петровеньки. Теперь Красный Луч с его огромными боевыми складами и воинскими частями ЛНР отрезан от Луганска по прямой дороге, и переброска сил займёт почти сутки.

В этот же день по позициям ВСУ в районе шахты "Южная" был нанесён массированный ракетно-артиллерийский удар, повлекший серьёзные потери ВСУ, а ДРГ ополчения ДНР совершила рейд на поселок Южное (Чигари), нанеся удар по позициям 24-ОМБр им. Короля Данила.

В результате боестолкновения были убиты (признано командованием 24-ОМБр) командир противодиверсионной группы Андрей Маслов и Вячеслав Куцмай, ещё четверо были ранены. По данным представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко, ещё два карателя из 14-ОМБр погибли в серой зоне в районе населённого пункта Новоалександровка при установке минных заграждений.

22 мая. Разведка ЛНР отмечает разворачивание большого количества танков и БМП в районе Станицы Луганская. Пресс-штаб ООС сообщил, что в районе с. Троицкое на Светлодарской дуге артиллерийские расчёты 54-ОМБр уничтожили опорный пункт ополчения, но это не получило подтверждения со стороны ЛНР.

Горловка остаётся на острие удара ВСУ. Как говорит военный эксперт Алексей Арестович, ВСУ берут позиции ополчения под Горловкой в полукольцо, простреливаются основные маршруты передвижения. Он отмечает, что Горловка сегодня в планах ВСУ – «ключ ко всему фронту, потому что разваливает ДНР и ЛНР пополам».

В первой половине дня 22 мая в районе Горловки и на Светлодарской дуге началась контрбатарейная борьба, а на помощь горловским бойцам выдвинулись пехотные подразделения и спецназ из Донецка, подтянулся батальон «Сомали». Не исключается вариант прорыва на этом направлении, офицеры ВСУ называют свои действия «стягиванием петли вокруг Донецка».

22 мая для защиты жителей Горловки от постоянных обстрелов ВСУ по приказу Верховного главнокомандующего ДНР Александра Захарченко был открыт огонь на поражение военной техники из всех имеющихся средств. По сообщениям разведки, были уничтожены один танк, одна БМП, а также американская станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-48, с помощью которой ВСУ корректировали огонь артиллерии по мирным жителям. Тем не менее активность ВСУ не спадает, а из Киева пришло сообщение, что 22 мая ВСУ провели первые испытания ПТРК «Джавелин».

По данным ДНР, за месяц боёв после трансформации АТО в ООС потери ВСУ составили 43 боевика убитыми и 239 ранеными. В этот же день начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачёв, курирующий эвакуацию из зоны конфликта тел погибших, заявил: «С начала конфликта в 2014 году в рамках проекта "Эвакуация 200" поисковые группы Управления гражданско-военного сотрудничества эвакуировали из районов Донецкой и Луганской областей около 1500 погибших защитников Украины».

Что касается «стягивания петли вокруг Донецка», то руководству ООС стоит понимать, что Горловка, которую сегодня атакуют украинские войска, занимает огромную территорию с мощным военным потенциалом. То есть потери будут серьёзные. Далее начинается агломерация Енакиево и пригороды Донецка. У ВСУ не хватит сил для того, чтобы одновременно наносить главный удар и «создавать фон» в районах Станицы Луганской, Докучаевска и на мариупольском направлении. Пока с точки зрения активной обороны позиции ополчения под Горловкой вполне крепкие. Однако безответные обстрелы и диверсии раздражают не только самих бойцов, но и прежде всего мирное население. Люди требуют «ответки», а потому возникшая напряжённость вряд ли спадёт раньше возможной встречи «нормандской четвёрки» в первой половине июня.

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