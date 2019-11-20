Огонь и баррикады против порядка: Власти Грузии показали истинное лицо оппозиции

Противостояние в Грузии продолжает нарастать. Об этом сообщает телеканал "360".

Ранее стало известно о том, что правоохранительные органы уничтожили палаточный лагерь оппозиции в центре Тбилиси. Несмотря на это, протестующие провели ночь перед зданием парламента, а также начали устанавливать новые палатки.

Участники акции протеста требуют отправить в отставку правительство Георгия Гахарии и провести досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе. За митингами стоят представители оппозиционной партии "Европейская Грузия" - бывшие соратники экс-президента Михаила Саакашвили.

Возросшая активность митингующих связана с тем, что во вторник в Тбилисском горсуде пройдут процессы над 37 демонстрантами, задержанными 18 ноября.

Как заявил журналистам председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия, протестующие ходят на грани дозволенного, пытаясь заблокировать работу парламента. Именно в связи с этим произошёл разгон демонстрантов, однако в итоге на улицы вышло ещё больше людей.

"Революционные методы опасны и скорее выгодны Бидзину Иванишвили, которого и винят во всем демонстранты. Он будет показывать себя в таком случае защитником правопорядка", - поведал эксперт.

Учитывая это, прогнозировать дальнейшие события довольно трудно, но не исключено, что стороны всё же нащупают компромисс.

Иную позицию занял главред агентства "Грузинформ" Арно Хидирбегишвили. Он считает, что власти Грузии действуют очень мягко по отношению к протестующим, давая возможность недовольным выпустить пар. Жёсткие меры задействованы были только тогда, когда митингующие попытались прорваться в здание парламента.

"С этой точки зрения власть действует мудро, потому что показывает народу истинное лицо оппозиции", - поведал он.

Заявления экспертов подтверждают высказывания самого премьер-министра Грузии. Как подчеркнул Георгий Гахария, власти готовы действовать жёстко, если "безответственные политики" позволят себе выйти за рамки закона.

"Огонь и баррикады в центре Тбилиси абсолютно неприемлемы. Политические процессы должны проводиться в парламенте, в СМИ, у избирательных урн", - цитирует его слова "Взгляд".