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Оголтелые тренды против русской смекалки: Михеев показал, как глобалисты бьют по своим противникам

28 июля 2020, 15:05  •  91 • Политика
Сергей Михеев, комментируя блокировку Царьграда на YouTube, подчеркнул, что мы стали свидетелями работы глобалистов, которые уничтожают всё, что не нравится, пытаясь привить нам свои ценности. Однако против оголтелых трендов мы применим русскую смекалку - "прятаться мы не будем, будем свою позицию заявлять".
Политолог Сергей Михеев связал блокировку Царьграда на YouTube с ценностными позициями, которые сегодня продвигает телеканал. Принципы Царьграда противоречат глобалистской повестке, которую защищают структуры, аффилированные с сервисом.
Их повестка дня абсолютно глобалистская, вненациональная, в лучшем случае космополитическая. В худшем случае - уничтожающая любые традиционные ценности и поддерживающая самые оголтелые тренды извращенцев, которые якобы соответствуют новым ценностям, - подчеркнул Сергей Михеев, добавив, что двух мнений в этой некрасивой ситуации быть не может. - Они продвигают глобальную цифровизацию, пытаются превратить человека во что-то совершенно другое. Это настоящий постгуманизм. Царьград всем этим вещам давно и принципиально противостоит.
Кроме всего прочего, подчеркнул Михеев, есть и более практические позиции, связанные с защитой национальных интересов России. В YouTube и, к сожалению, во многих других социальных сетях, контролируемых Западом, Россию поддерживать не принято. Таким образом, блокировка Царьграда на YouTube вполне может быть связана и с оценкой той пророссийской деятельности, которую ведёт канал, добавил политолог.
Я надеюсь, канал Царьграда будет восстановлен, но на то время, пока он заблокирован, я готов предоставить для размещения программ телеканала свой собственный канал "Политолог Сергей Михеев" и канал "Октагон Медиа" на YouTube. Возможно, и для нас это будет иметь какие-то негативные последствия. Но что же теперь, попрятаться всем по кустам и бояться YouTube или каких-то социальных сетей? Это не в наших привычках, русские так никогда не побеждали. Поэтому прятаться мы не будем, будем свою позицию заявлять и проявлять смекалку. Поэтому я готов предоставить свои скромные мощности, естественно, не сравнимые с Царьградом, но, тем не менее, для поддержки телеканала прямо сейчас, - резюмировал Сергей Михеев.

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