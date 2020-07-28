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Оголтелые тренды против русской смекалки: Михеев показал, как глобалисты бьют по своим противникам
28 июля 2020, 15:05 • 91 • Политика
Сергей Михеев, комментируя блокировку Царьграда на YouTube, подчеркнул, что мы стали свидетелями работы глобалистов, которые уничтожают всё, что не нравится, пытаясь привить нам свои ценности. Однако против оголтелых трендов мы применим русскую смекалку - "прятаться мы не будем, будем свою позицию заявлять".
Политолог Сергей Михеев связал блокировку Царьграда на YouTube с ценностными позициями, которые сегодня продвигает телеканал. Принципы Царьграда противоречат глобалистской повестке, которую защищают структуры, аффилированные с сервисом.
Кроме всего прочего, подчеркнул Михеев, есть и более практические позиции, связанные с защитой национальных интересов России. В YouTube и, к сожалению, во многих других социальных сетях, контролируемых Западом, Россию поддерживать не принято. Таким образом, блокировка Царьграда на YouTube вполне может быть связана и с оценкой той пророссийской деятельности, которую ведёт канал, добавил политолог.
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