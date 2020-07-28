Оголтелые тренды против русской смекалки: Михеев показал, как глобалисты бьют по своим противникам

Политолог Сергей Михеев связал блокировку Царьграда на YouTube с ценностными позициями, которые сегодня продвигает телеканал. Принципы Царьграда противоречат глобалистской повестке, которую защищают структуры, аффилированные с сервисом.

Их повестка дня абсолютно глобалистская, вненациональная, в лучшем случае космополитическая. В худшем случае - уничтожающая любые традиционные ценности и поддерживающая самые оголтелые тренды извращенцев, которые якобы соответствуют новым ценностям, - подчеркнул Сергей Михеев, добавив, что двух мнений в этой некрасивой ситуации быть не может. - Они продвигают глобальную цифровизацию, пытаются превратить человека во что-то совершенно другое. Это настоящий постгуманизм. Царьград всем этим вещам давно и принципиально противостоит.

Кроме всего прочего, подчеркнул Михеев, есть и более практические позиции, связанные с защитой национальных интересов России. В YouTube и, к сожалению, во многих других социальных сетях, контролируемых Западом, Россию поддерживать не принято. Таким образом, блокировка Царьграда на YouTube вполне может быть связана и с оценкой той пророссийской деятельности, которую ведёт канал, добавил политолог.