Огневой блок: Путин поддержал меры по усилению контроля за оборотом оружия

В России необходимо повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Об этом Владимир Путин заявил 13 мая во время совещания с правительством . После трагедии в одной из казанских школ в Росгвардии предложили повысить возрастной ценз для владельцев огнестрела до 21 года , а также обязать людей, которые впервые приобретают гладкоствольное оружие, пройти курсы молодого бойца. Кроме того, силовики рекомендуют выдавать необходимые справки только в государственных учреждениях и ввести психологическое тестирование при их оформлении . По мнению экспертов, давать право на оружие стоит лишь тем, кому исполнилось 25 лет. Важно не только ужесточить прохождение медкомиссии для получения лицензии, но и применять более серьезные наказания за продажу поддельных справок.

Варварское преступление

Совещание началось с минуты молчания в память о жертвах вооруженного нападения на школу № 175 в Казани . В результате стрельбы, которую 11 мая устроил 19-летний Ильназ Галявиев — бывший ученик этой гимназии, погибли семь детей и двое взрослых.

«Уважаемые коллеги, трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия», — заявил Владимир Путин, назвав произошедшее «варварским преступлением».

По словам президента, все, кого постигла беда, могут рассчитывать на необходимую помощь. При этом сейчас самая главная задача — борьба за спасение пострадавших, добавил он. Пятеро детей, которые находились в наиболее тяжелом состоянии, и трое взрослых были эвакуированы бортом МЧС в шесть клиник города Москвы. В настоящий момент трое детей в наиболее тяжелом состоянии уже прооперированы, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Состояние двух из них пока остается крайне тяжелым. Третий ребенок перенес хирургическое вмешательство хорошо и его состояние не внушает опасений , заверил глава ведомства. Еще 15 детей находятся в Казани, где получают соответствующую терапию. Их состояние стабилизировано.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

«Лекарственные препараты, медицинские изделия, препараты крови в достаточном количестве. Также хочу отметить, что наши граждане проявили ответственность и гражданский долг: в первый же день более тысячи человек обратились на станции переливания крови, сдали добровольно, безвозмездно кровь», — сказал Михаил Мурашко.

Власти также планируют при согласии родителей направить детей на отдых и оздоровление в учреждения федерального уровня. Медицинские и социальные службы провели подомовой обход и медицинский осмотр всех детей, находившихся на тот момент в школе, сообщил во время совещания президент Татарстана Рустам Минниханов. Между тем Владимир Путин отметил, что все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически и в высшей степени профессионально.

«Спасали детей как своих родных, закрывали собой — так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников», — напомнил президент.

По словам Владимира Путина, многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы защищать своих учеников. Затем они помогали воспитанникам выбраться из гимназии и укрыться в безопасном месте. Самое важное, что в столь трудной ситуации никто не покинул свой пост, исполнив не только профессиональный, но и человеческий долг. В связи с этим Владимир Путин поручил наградить государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии.

Защита от оружия

Трагедия в Казани продемонстрировала, что в области охраны школ остаются проблемы, сказал президент. Поэтому в самое ближайшее время нужно внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций , уверен глава РФ. В настоящий момент в России система выстроена таким образом, что многие вопросы решаются на уровне местных властей и самих школ.

«Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем », — сказал Владимир Путин.

Следственный комитет проведет тщательное расследование и выяснит все обстоятельства случившейся трагедии. Однако для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом, считает Владимир Путин. Президент также призвал повысить ответственность лиц, которые выдают разрешение на оружие и предоставляют необходимые для этого документы . Он подчеркнул, что здесь требуется строгий порядок. А ситуации, когда медицинскую справку можно просто купить, порой даже не приходя на осмотр, надо полностью исключить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Директор Росгвардии Виктор Золотов предложил перестать выдавать медсправки для владения оружием в частных медицинских учреждениях . При этом, по его мнению, важно ввести обязательное психологическое тестирование при получении этого документа. Кроме того, Виктор Золотов призвал повысить до 21 года возрастной ценз для получения разрешения на оружие вне зависимости от того, служил человек в армии или нет . Как писали «Известия», с таким предложением ранее выступили в парламенте.

Сейчас, согласно ФЗ № 150, право на приобретение, например, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального оружия имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет.

— Увеличение возраста получения права на владение оружием действительно может снизить число подобных преступлений. Причем желательно поднять возрастной ценз не до 21 года, а до 25 лет . К этому возрасту большинство молодых людей становятся вполне сознательными, — сказала «Известиям» руководитель проекта «Полиция» в университете «Синергия», полковник полиции в отставке Надежда Попко.

Виктор Золотов также призвал ужесточить требования к получению охотничьего билета . В частности, по его словам, речь идет о внедрении практики прохождения обучающих курсов молодого бойца для тех, кто впервые получает гладкоствольное оружие. Кроме того, он рекомендовал выдавать полуавтоматическое оружие россиянам только после пяти лет владения гладкоствольным.

— Для мирной жизни зачем человеку ружье? Если ты хочешь научиться стрелять, то для этого есть тиры и другие заведения . Оружие должно быть только у тех, кто занимается правоохранительной деятельностью. В мирное время оружие может понадобиться только для удовлетворения личных потребностей, например для охоты. Но для этого необходимо, чтобы существовали строгие требования по функционированию таких клубов , — рассказал «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам Надежды Попко, пистолетами и ружьями не должны владеть граждане, которые когда-либо совершили административные правонарушения. Даже если речь идет, например, о драке . Кроме того, подозрительных лиц и граждан с психическими отклонениями необходимо проверять на полиграфе. Вместе с тем стоит проработать основания для отказа таким людям, чтобы не возникало судебных разбирательств, пояснила она. Более того, в России требуется применять более серьезные наказания за продажу поддельных справок , продолжила эксперт.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних должны тщательнее следить за ребятами , которые стоят у них на учете. А учителям не помешало бы больше общаться с учениками, чтобы те могли делиться с ними своими проблемами. К тому же педагогам следует подробнее изучать обстановку, которая царит дома у детей , — полагает Надежда Попко.

Между тем зампред правления организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев в беседе с «Известиями» напомнил, что российское оружейное законодательство и так считается одним из самых строгих в мире .

— Если мы хотим обеспечить безопасность, мы не должны запрещать сам предмет. Как минимум нужно создавать такие условия, при которых террорист не мог бы выполнить свои коварные планы. Как максимум — нужно, чтобы в нашем обществе террористы не появлялись. Требуется снижение нестабильности среди молодежи и в целом населения, а также троекратно увеличивать ответственность за нелегальное владение оружием или его оборот. Этим нужно заниматься, а не «душить» законопослушных граждан , — уверен он.

Социальный спектр

После обсуждения казанской трагедии на совещании затрагивались и другие вопросы. Так, например, министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о снижении общей безработицы в России, которая составила 5,4% по итогам марта . По его словам, число безработных опустилось ниже 4,1 млн. Хотя во многих регионах ситуация по-прежнему остается весьма напряженной. В частности, в республиках Коми и Марий Эл, Алтайском крае и Псковской области, признал министр.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Между тем Владимир Путин поддержал идею создания сети государственных бюро бесплатной юридической помощи по всей России . В настоящий момент примерно 30 млн граждан имеют право на бесплатную юридическую помощь от государства, однако пользуются этой возможностью только 2%, констатировал глава Минюста Константин Чуйченко.

Во время совещания обсуждалось и образование. Так, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что итоговая аттестация для выпускников 9-х и 11-х классов пройдет в штатном режиме . При этом будут подготовлены специальные пункты для экзаменов с мерами повышенной санитарной безопасности. В то же время в 2021 году не будет проводиться ЕГЭ по математике базового уровня. Президент тем временем посетовал на недостаточную поддержку изучения русского языка в странах СНГ.

Настрой на кооперацию

Владимир Путин 13 мая провел по видеосвязи встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем , находящимся в Москве с рабочим визитом. Руководитель ключевой международной организации поздравил президента России с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметив особый вклад Советского Союза в освобождение мира от нацизма, сообщили в пресс-службе Кремля. Там также отметили, что Владимир Путин высказался за повышение роли ООН в международных делах.

Фото: РИА Новости/Сергей Ильин

Одной из главных тем беседы стало наращивание коллективных усилий по борьбе с пандемией коронавируса . При этом с российской стороны был подтвержден настрой на продолжение тесного сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями по вопросам вакцинации и лечения COVID-19.