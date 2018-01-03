«Огневого воздействия не было»: в Минобороны назвали причину крушения вертолёта Ми-24 в Сирии

31 декабря российский вертолёт Ми-24 потерпел крушение в Сирии, сообщили в Минобороны РФ. Оба пилота погибли. Борттехнику удалось выжить, его эвакуировали на базу Хмеймим. В ведомстве уточнили, что причиной жёсткой посадки стала техническая неисправность.

31 декабря российский вертолёт Ми-24 потерпел крушение в Сирии. ЧП произошло в провинции Хама. Борт совершал перелёт на одноимённый аэродром. В Министерстве обороны России сообщили, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

«31 декабря при выполнении перелёта на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолёт Ми-24», — говорится в заявлении МО.

Сообщается, что инцидент произошёл в 15 километрах от авиабазы Хама. В результате жёсткой посадки оба пилота погибли, бортовой техник получил травмы и был эвакуирован поисково-спасательной службой. Его доставили на авиабазу Хмеймим, где оказали оперативную медицинскую помощь.

«Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — уточнили в Минобороны.

Ми-24 — первый советский и российский специализированный боевой вертолёт. По классификации НАТО он проходит как «Лань». Его неофициальные названия — «Крокодил» и «Стакан». Он применяется для выполнения общевойсковых задач. Среди них высадка десанта, огневая поддержка, перевозка грузов и эвакуация. Помимо этого его используют и для проведения разведки.

В экипаж вертолёта входят три человека: два пилота и борттехник. На борту воздушного судна могут разместиться до восьми десантников, до четырёх раненых, в том числе и в тяжёлом состоянии, и врач. Средняя скорость Ми-24 составляет 270 км/ч, однако он может развивать её до 335 км/ч.

Среди вооружения Ми-24 — противотанковые управляемые ракеты «Штурм-В», «Атака-М», «Гермес-А», стрелково-пушечное оружие, ракеты класса «воздух — воздух» Р-60М, Р-63В, «Игла-В» и другие.

Помимо этого вертолёт оснащён станцией обнаружения РЛС (радиолокационная станция) и устройствами выброса ложных тепловых инфракрасных ловушек (ИК-ловушки) и создания помех в ИК-диапазоне, а также имеет многоразовое резервирование жизненно важных систем, а его бронированная кабина обладает дегазационной системой и герметизацией.

Операция в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии по просьбе Башара Асада 30 сентября 2015 года. Главная цель Москвы заключалась в оказании поддержки правительственным силам с воздуха. За всё это время российские ВКС совершили свыше 30 тыс. боевых вылетов и нанесли более 90 тыс. ударов по террористам.

Силы специальных операций обеспечивали целеуказание и ликвидацию главарей бандформирований.

Боевое крещение в Сирии получили новейшие истребители Су-35, дальняя авиация РФ, корабли и подлодки ВМФ, в том числе авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

На момент начала российской операции в Сирии экстремисты контролировали около 70% территории страны.

Бомбардировщики Ту-22 М3 наносят удар по объектам инфраструктуры ИГ

РИА Новости

6 декабря 2017 года глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном разгроме ИГ в САР. За время операции российская авиагруппа ликвидировала более 900 тренировочных лагерей, свыше 660 заводов по производству боеприпасов и 1,5 тыс. единиц военной техники экстремистов. В связи с этим глава РФ 11 декабря отдал распоряжение вывести основную часть контингента из страны.

«За два с небольшим года Вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. <…> Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил Путин, лично посетив базу Хмеймим.

Вместе с тем в Сирии остаются российские военные силы. Это решение было принято в связи с тем, что ситуация в стране ещё не до конца стабилизировалась. Их пунктами базирования станут аэродром Хмеймим и порт Тартус.

«Если террористы вновь поднимут голову, мы нанесём по ним такие удары, которых они пока и не видели», — отмечал президент России.

Боевые потери

В апреле 2016 года разбился ударный вертолёт Ми-28Н «Ночной охотник». Он проводил поисково-спасательные работы. Вертолёт рухнул в районе города Хомс. Оба члена экипажа погибли.

«Хочу напомнить заявление Минобороны о том, что по машине никто не стрелял. Соответственно, это как минимум может быть какая-то техническая неисправность. Он не был сбит, сказали в Минобороны, и я хочу вам об этом напомнить», — прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Другой инцидент произошёл в начале августа 2016 года. Тогда крушение потерпел военно-транспортный Ми-8. Он был сбит в провинции Идлиб над районом, который контролировала террористическая группировка «Фронт ан-Нусра»* и отряды умеренной оппозиции.

Вертолёт подвергся обстрелу, когда возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо. На его борту находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Все они погибли, так как до последнего пытались увести машину от населённых пунктов.

В октябре того же года атаку на Ми-8 предприняли экстремисты «Исламского государства»*. Боевики обстреляли его из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), когда тот осуществлял доставку гуманитарной помощи в провинцию Хама. Как отмечали в российском Центре по примирению враждующих сторон, попадания ракеты удалось избежать благодаря своевременному обнаружению запуска. Тогда никто из российский военных не пострадал.

В октябре 2017 года из-за технической неисправности Ми-8 был вынужден совершить посадку в провинции Хама. На тот момент он осуществлял задачу по сопровождению. Отмечалось, что экстренная посадка не привела к жертвам среди экипажа. Они были доставлены поисково-спасательной группой на одноимённый аэродром.

Модернизированная версия

Между тем, как рассказал ранее в интервью RT генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский, в настоящий момент ведётся активная работа по модернизации «Ночного охотника».

«Мы ожидаем, что после принятия новой государственной программы вооружения мы получим заказы уже на модернизированную версию, чтобы сделать её установочную партию. Рассчитываем, что первые Ми-28НМ начнут поступать в войска в конце 2018 года», — заявил Богинский.

Он отметил, что выявленные недостатки в электронике Ми-8НМ были оперативно устранены.

«Новую версию «Ночного охотника» отличает самый современный комплекс обороны вертолёта, что позволяет в совокупности увеличить боевые возможности данной машины. Кроме того, была изменена конструкция фюзеляжа: расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места оператора. Для защиты вертолёта от ракет с тепловыми головками самонаведения установлен новейший бортовой комплекс с лазерной станцией защиты», — пояснил собеседник RT.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.