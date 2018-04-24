Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт! • 149 • Аналитика







Знаменитую фразу Владимира Путина о распаде СССР как крупнейшей геополитической катастрофе двадцатого века многие, если не большинство, воспринимают как факт истории, причем уже достаточно давней. Мол, случилось и случилось, но дело это прошлое. Что сейчас об этом переживать?





Увы, но такая чисто архивная трактовка данного события не имеет ничего общего с действительностью. Ибо сам факт прекращения существования единого государства, которое, собственно, и было большой Россией, стал не финальной, но строго наоборот, стартовой точкой негативных процессов, которые продолжаются и по сей день. И приобретают все более угрожающий для России характер.



Прежде всего речь идет о колоссальном ослаблении всего совокупного потенциала русской цивилизации, что фатальным образом сказалось на месте и степени влияния России в окружающем мире. То есть именно на том, что имеет ключевое значение для шансов любой цивилизации не только на успешное развитие, но даже на элементарное выживание. О масштабе этих катастрофических потерь лучше всего сказал тот же Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта текущего года:



После развала СССР Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом, — за границей её так и называли, Советская Россия, — если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8 процента территории, 48,5 процента населения, 41 процент валового общественного продукта, 39,4 процента промышленного потенциала (я обращаю внимание, почти половину), 44,6 процента военного потенциала в связи с разделом Вооружённых сил СССР между бывшими союзными республиками.



Сразу после распада СССР потеря этого огромного потенциала не казалась столь уж катастрофичной. Считалось, что созданные на месте Союза международные структуры типа СНГ плюс традиционная близость народов бывших союзных республик, не говоря уже о колоссальном переплетении родственных связей, не позволит им разбежаться слишком далеко. И все это так или иначе будет вариться в одном котле под эгидой той же России.



Сегодня мы видим, что всё оказалось далеко не так с точностью до наоборот. Созданные «в продолжение СССР» межгосударственные структуры типа СНГ оказались по большей части чисто декоративными, а их деятельность свелась в основном к пышным «саммитам» для демонстрации народам показной близости лидеров. И к производству гор бюрократической макулатуры про жизнь хорошую. В действительности же даже высшая форма такой интеграции, Союзное государство РФ и Белоруссии, существует в основном на бумаге.



Правящим верхушкам новых «независимых держав», в сущности, средневековым феодальным кланам, получившим в свою собственность огромные земельные уделы вместе с миллионами «крепостных», как оказалось, нет никакого дела до объективных экономических законов, настоятельно требовавших сохранения и развития общего производственного и торгового пространства, а также кооперационных связей бывших частей единого целого. Для них куда важнее оказалось максимальное обособление этих частей друг от друга — самой надежной гарантии удержания собственного контроля над ними. Интересы своих народов, которые в результате этого разбегания по национальным квартирам фактически были лишены достаточной экономической базы существования, правителей совершенно не волновали. Вымрут так вымрут, значит, не вписались в рыночную экономику. Им самим и не надо столько рабов, которых еще нужно кормить. Отсюда и колоссальные людские потери республик бывшего СССР.



Но на этом размежевание с Россией отнюдь не закончилось. После установки пограничных заборов и разрыва экономических связей пришла очередь полного выкорчевывания всего, что так иначе связывало эти народы с Россией. Первыми под удар естественно попали сами русские. Они моментально стали нежелательными лицами на этих «освобожденных» территориях и их всеми способами стали оттуда выпихивать. Причем даже из тех мест, где на словах к русским вроде бы отношение осталось самым хорошим. Мои подмосковные знакомые, обычные работящие русские люди, покинули Казахстан, да-да, именно самый дружественный, официально союзный РФ осколок СССР (!), еще в конце 90-х годов из-за, как они говорят, невыносимого к ним отношения местных национал-озабоченных. Женщина, которая по профессии абсолютно мирный человек — парикмахер, поразила меня тем, что и сегодня с нескрываемой ненавистью вспоминает о своих тамошних притеснителях. И говорит, что, если бы у нее был автомат, она бы нашла ему применение. И это про самый «мирный и толерантный к русским» Казахстан! Отсталая страна Россия. Пентагону она на один зубок!



Что же тогда говорить про Молдавию, где еще в начале 90-х годов ошпаренные разнузданной русофобской пропагандой «румыны» пошли войной на местное русское население под лозунгом: «Чемодан, вокзал, Россия!» Про Грузию, в которой национализм довели до такого кипятка, что эта крошечная республика не смогла ужиться не то что с русскими, но даже со своими собственными окраинами: Абхазией и Южной Осетией! Про Прибалтику, где моментально сделали героями гитлеровских вояк местных национальностей просто потому, что лучших борцов с Россией и русскими в их куцей истории не нашлось.



Там, где русских было больше всего, например, на Украине, местным феодалам пришлось попотеть. Но и там они вполне успешно справляются. Сначала они воспользовались наивностью, свойственной в целом нашему народу, воспитанному на полном доверии к «партии и правительству». Но тогда была советская власть, а не бандитская, как сейчас. И облапошили его самым паскудным образом.



В результате из населения Украины, которое буквально только что (в марте 1991 года) проголосовало подавляющим большинством (под 80%) за сохранение единой страны, СССР, с помощью совершенно очумелой пропаганды типа "Москали зъилы наше сало!" выбили абсолютно противоположный результат на референдуме о независимости Украины. Причем обдурили так хитро, что люди до сих пор думают, что голосовали за Украину в составе Союза! Армейская поступь Роскомнадзора как репетиция «железного занавеса»



Могу с гордостью сказать, что я был одним из немногих, кто не поддался этому угару. И прямо в кабинке для голосования налепил на избирательный бюллетень герб СССР. Наверняка его на этом основании сочли недействительным. Но это не имело никакого значения. Новые феодалы могли нарисовать любой угодный им результат, все равно бы никто не проверил.



Потом начался варварский разгром экономического базиса существования Украины. Не буду ходить далеко. Как одессит и тележурналист, я своими глазами видел уничтожение практически всех крупных промышленных и транспортных предприятий Одессы, имевших смысл существования только при наличии большого союзного государства. Это завод тяжелого краностроения, завод прецизионных станков, завод сельхозмашиностроения, Черноморское морское пароходство, система морских портов Украины, десятки других предприятий и НИИ (ракетное КБ «Темп», Институт космического телевидения) увязанных в единый общесоюзный комплекс. Все это безжалостно уничтожили, а людей, в масштабе всей Украины — миллионы самых образованных специалистов и опытных производственников выкинули как хлам, таскать мешки с барахлом из Турции.



Сегодня на Украине наступил самый продвинутый и самый опасный этап этой операции, ликвидация — полное уничтожение исторической памяти местного населения. Опасной для киевских феодалов именно тем, что она целиком связана с Россией. И, конечно же, уничтожение русского языка и русской культуры как главных носителей этой враждебной феодальному режиму памяти и ментальности. Задача чрезвычайно сложная и почти неподъемная. Но в идеальных лабораторных условиях, возникших после русофобского захвата власти нацистскими отщепенцами, и при наличии неограниченного времени на её выполнение вполне решаемая. "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 1)



Пройдет еще лет 15-20. Уйдет то поколение, которое помнит, как на самом деле было раньше. И начнется массовое и беспрепятственное промышленное производство укроболванчиков, таких себе быдлопитеков или Иванов, не помнящих родства. Для которых «матерью-родиной» будет Америка, а Россия – вечным и ненавистным врагом, которого следует уничтожить. Даже ценой уничтожения самой Украины.



Примерно то же самое происходит и по всем остальным окраинам бывшего Союза и бывшей же исторической России. Вот что, например, пишет о ситуации в еще одном тихом омуте, Туркменистане, в эти дни российская пресса:



Как сообщил РИА «Новости» источник в республике, сегодня русскую речь можно услышать лишь в столице — Ашхабаде, русские школы закрыты все, кроме одной. Карьера в государственных органах для лиц нетитульной национальности чрезвычайно затруднена. Туркменистан становится частью мусульманского мира, забывая российское и советское прошлое. Вывески по всей стране — только на местном языке и английском, система советского образования утрачена, а вместе с ней — и массовое двуязычие.

«Уже выросло целое поколение, которое вообще не говорит на русском. Еще есть в некоторых городах средние школы, где сохраняются классы с обучением на русском. Но очень многие образовательные учреждения были просто ликвидированы, причем по-тихому, в 1990-е годы. Просто прошла команда не набирать в первый класс русскоязычных. И через 10 лет школы превратились в национальные», — говорит местный житель Владимир.



То, что происходит сейчас практически во всех так называемых национальных республиках, этих отторгнутых кусках российской территории, в большинстве случаев никогда не имевших в исторически значимом масштабе даже собственной государственности, имеет один и совершенно четий общий знаменатель. Это тотальная и окончательная зачистка всего, что так или иначе имеет отношение к Русской цивилизации и к историческим границам России. Сирия на финишной прямой. Свет в конце тоннеля



А там, где этому еще пытаются противостоять, в ход идет грубая сила. Как, например, сегодня в той же Армении. Относительно пророссийская власть которой стала объектом агрессии очередного майдана. Который настолько обильно профинансирован и снабжен подготовленными кадрами, обученными в спецшколах ЦРУ США, что вполне может победить даже вопреки коренным национальным интересам армянского народа. Для которого союз с Россией – вопрос национального выживания.



Цель всего этого абсолютно очевидна. После завершения указанного процесса Россия уже никогда не сможет вернуть свои окраинные территории естественным, ненасильственным путем. То есть через сохранение общего духовного, культурного, экономического пространства и исторического наследия. Всего этого просто не станет. Это целиком и полностью отвечает интересам местных феодальных элит, которые таким способом, пусть даже ценой колоссальных потерь для собственных народов, навсегда закрепляют за собой отторгнутые от России территории и стада подневольного тягла. И в еще большей мере это соответствует интересам геополитических противников России, которые кровно заинтересованы в том, чтобы она навсегда осталась в своем нынешнем обрубленном, предельно ущемленном виде.



Но и это еще не все. Крайняя экономическая недееспособность отвалившихся от России бывших частей одного целого делает их перманентно нестабильными образованиями, власти которых объективно заинтересованы в наличии внешнего врага для оправдания собственного антинародного правления. Именно поэтому в нынешних «нацрезервациях» создается крайне благоприятная почва для разжигания антироссийской истерии, местами уже достигшей стадии вооруженного противостояния. Такова ситуация в Молдове, в Грузии, на Украине.



В перспективе все эти так называемые республики, совокупными усилиями местных воровских элит и покрывающего их, преследующего собственные антироссийские интересы Запада, могут быть превращены в бастионы самой воинственной русофобии по всему периметру российских границ. Такой огненный пояс вокруг остатков России и станет очередным этапом той геополитической катастрофы, о которой говорит Владимир Путин. Почти 50% населения бывшего Советского Союза могут быть превращены в полчища исполненных ненависти к России новых варваров, которые будут использованы Западом для нашествия на нынешнюю РФ со всех направлений. Именно поэтому я утверждаю, что та катастрофа, к великому сожалению, не осталась в прошлом столетии, но продолжает разрастаться прямо у нас на глазах. Геополитическая катастрофа русской цивилизации отнюдь не осталась за рубежами прошлого столетия, но продолжается и сегодня, вступив в новую, еще более зловещую стадию.Знаменитую фразу Владимира Путина о распаде СССР как крупнейшей геополитической катастрофе двадцатого века многие, если не большинство, воспринимают как факт истории, причем уже достаточно давней. Мол, случилось и случилось, но дело это прошлое. Что сейчас об этом переживать?Увы, но такая чисто архивная трактовка данного события не имеет ничего общего с действительностью. Ибо сам факт прекращения существования единого государства, которое, собственно, и было большой Россией, стал не финальной, но строго наоборот, стартовой точкой негативных процессов, которые продолжаются и по сей день. И приобретают все более угрожающий для России характер.Прежде всего речь идет о колоссальном ослаблении всего совокупного потенциала русской цивилизации, что фатальным образом сказалось на месте и степени влияния России в окружающем мире. То есть именно на том, что имеет ключевое значение для шансов любой цивилизации не только на успешное развитие, но даже на элементарное выживание. О масштабе этих катастрофических потерь лучше всего сказал тот же Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта текущего года:Сразу после распада СССР потеря этого огромного потенциала не казалась столь уж катастрофичной. Считалось, что созданные на месте Союза международные структуры типа СНГ плюс традиционная близость народов бывших союзных республик, не говоря уже о колоссальном переплетении родственных связей, не позволит им разбежаться слишком далеко. И все это так или иначе будет вариться в одном котле под эгидой той же России.Сегодня мы видим, что всё оказалось далеко не так с точностью до наоборот. Созданные «в продолжение СССР» межгосударственные структуры типа СНГ оказались по большей части чисто декоративными, а их деятельность свелась в основном к пышным «саммитам» для демонстрации народам показной близости лидеров. И к производству гор бюрократической макулатуры про жизнь хорошую. В действительности же даже высшая форма такой интеграции, Союзное государство РФ и Белоруссии, существует в основном на бумаге.Правящим верхушкам новых «независимых держав», в сущности, средневековым феодальным кланам, получившим в свою собственность огромные земельные уделы вместе с миллионами «крепостных», как оказалось, нет никакого дела до объективных экономических законов, настоятельно требовавших сохранения и развития общего производственного и торгового пространства, а также кооперационных связей бывших частей единого целого. Для них куда важнее оказалось максимальное обособление этих частей друг от друга — самой надежной гарантии удержания собственного контроля над ними. Интересы своих народов, которые в результате этого разбегания по национальным квартирам фактически были лишены достаточной экономической базы существования, правителей совершенно не волновали. Вымрут так вымрут, значит, не вписались в рыночную экономику. Им самим и не надо столько рабов, которых еще нужно кормить. Отсюда и колоссальные людские потери республик бывшего СССР.Но на этом размежевание с Россией отнюдь не закончилось. После установки пограничных заборов и разрыва экономических связей пришла очередь полного выкорчевывания всего, что так иначе связывало эти народы с Россией. Первыми под удар естественно попали сами русские. Они моментально стали нежелательными лицами на этих «освобожденных» территориях и их всеми способами стали оттуда выпихивать. Причем даже из тех мест, где на словах к русским вроде бы отношение осталось самым хорошим. Мои подмосковные знакомые, обычные работящие русские люди, покинули Казахстан, да-да, именно самый дружественный, официально союзный РФ осколок СССР (!), еще в конце 90-х годов из-за, как они говорят, невыносимого к ним отношения местных национал-озабоченных. Женщина, которая по профессии абсолютно мирный человек — парикмахер, поразила меня тем, что и сегодня с нескрываемой ненавистью вспоминает о своих тамошних притеснителях. И говорит, что, если бы у нее был автомат, она бы нашла ему применение. И это про самый «мирный и толерантный к русским» Казахстан!Что же тогда говорить про Молдавию, где еще в начале 90-х годов ошпаренные разнузданной русофобской пропагандой «румыны» пошли войной на местное русское население под лозунгом: «Чемодан, вокзал, Россия!» Про Грузию, в которой национализм довели до такого кипятка, что эта крошечная республика не смогла ужиться не то что с русскими, но даже со своими собственными окраинами: Абхазией и Южной Осетией! Про Прибалтику, где моментально сделали героями гитлеровских вояк местных национальностей просто потому, что лучших борцов с Россией и русскими в их куцей истории не нашлось.Там, где русских было больше всего, например, на Украине, местным феодалам пришлось попотеть. Но и там они вполне успешно справляются. Сначала они воспользовались наивностью, свойственной в целом нашему народу, воспитанному на полном доверии к «партии и правительству». Но тогда была советская власть, а не бандитская, как сейчас. И облапошили его самым паскудным образом.В результате из населения Украины, которое буквально только что (в марте 1991 года) проголосовало подавляющим большинством (под 80%) за сохранение единой страны, СССР, с помощью совершенно очумелой пропаганды типа "Москали зъилы наше сало!" выбили абсолютно противоположный результат на референдуме о независимости Украины. Причем обдурили так хитро, что люди до сих пор думают, что голосовали за Украину в составе Союза!Могу с гордостью сказать, что я был одним из немногих, кто не поддался этому угару. И прямо в кабинке для голосования налепил на избирательный бюллетень герб СССР. Наверняка его на этом основании сочли недействительным. Но это не имело никакого значения. Новые феодалы могли нарисовать любой угодный им результат, все равно бы никто не проверил.Потом начался варварский разгром экономического базиса существования Украины. Не буду ходить далеко. Как одессит и тележурналист, я своими глазами видел уничтожение практически всех крупных промышленных и транспортных предприятий Одессы, имевших смысл существования только при наличии большого союзного государства. Это завод тяжелого краностроения, завод прецизионных станков, завод сельхозмашиностроения, Черноморское морское пароходство, система морских портов Украины, десятки других предприятий и НИИ (ракетное КБ «Темп», Институт космического телевидения) увязанных в единый общесоюзный комплекс. Все это безжалостно уничтожили, а людей, в масштабе всей Украины — миллионы самых образованных специалистов и опытных производственников выкинули как хлам, таскать мешки с барахлом из Турции.Сегодня на Украине наступил самый продвинутый и самый опасный этап этой операции, ликвидация — полное уничтожение исторической памяти местного населения. Опасной для киевских феодалов именно тем, что она целиком связана с Россией. И, конечно же, уничтожение русского языка и русской культуры как главных носителей этой враждебной феодальному режиму памяти и ментальности. Задача чрезвычайно сложная и почти неподъемная. Но в идеальных лабораторных условиях, возникших после русофобского захвата власти нацистскими отщепенцами, и при наличии неограниченного времени на её выполнение вполне решаемая.Пройдет еще лет 15-20. Уйдет то поколение, которое помнит, как на самом деле было раньше. И начнется массовое и беспрепятственное промышленное производство укроболванчиков, таких себе быдлопитеков или Иванов, не помнящих родства. Для которых «матерью-родиной» будет Америка, а Россия – вечным и ненавистным врагом, которого следует уничтожить. Даже ценой уничтожения самой Украины.Примерно то же самое происходит и по всем остальным окраинам бывшего Союза и бывшей же исторической России. Вот что, например, пишет о ситуации в еще одном тихом омуте, Туркменистане, в эти дни российская пресса:То, что происходит сейчас практически во всех так называемых национальных республиках, этих отторгнутых кусках российской территории, в большинстве случаев никогда не имевших в исторически значимом масштабе даже собственной государственности, имеет один и совершенно четий общий знаменатель. Это тотальная и окончательная зачистка всего, что так или иначе имеет отношение к Русской цивилизации и к историческим границам России.А там, где этому еще пытаются противостоять, в ход идет грубая сила. Как, например, сегодня в той же Армении. Относительно пророссийская власть которой стала объектом агрессии очередного майдана. Который настолько обильно профинансирован и снабжен подготовленными кадрами, обученными в спецшколах ЦРУ США, что вполне может победить даже вопреки коренным национальным интересам армянского народа. Для которого союз с Россией – вопрос национального выживания.Цель всего этого абсолютно очевидна. После завершения указанного процесса Россия уже никогда не сможет вернуть свои окраинные территории естественным, ненасильственным путем. То есть через сохранение общего духовного, культурного, экономического пространства и исторического наследия. Всего этого просто не станет. Это целиком и полностью отвечает интересам местных феодальных элит, которые таким способом, пусть даже ценой колоссальных потерь для собственных народов, навсегда закрепляют за собой отторгнутые от России территории и стада подневольного тягла. И в еще большей мере это соответствует интересам геополитических противников России, которые кровно заинтересованы в том, чтобы она навсегда осталась в своем нынешнем обрубленном, предельно ущемленном виде.Но и это еще не все. Крайняя экономическая недееспособность отвалившихся от России бывших частей одного целого делает их перманентно нестабильными образованиями, власти которых объективно заинтересованы в наличии внешнего врага для оправдания собственного антинародного правления. Именно поэтому в нынешних «нацрезервациях» создается крайне благоприятная почва для разжигания антироссийской истерии, местами уже достигшей стадии вооруженного противостояния. Такова ситуация в Молдове, в Грузии, на Украине.В перспективе все эти так называемые республики, совокупными усилиями местных воровских элит и покрывающего их, преследующего собственные антироссийские интересы Запада, могут быть превращены в бастионы самой воинственной русофобии по всему периметру российских границ. Такой огненный пояс вокруг остатков России и станет очередным этапом той геополитической катастрофы, о которой говорит Владимир Путин. Почти 50% населения бывшего Советского Союза могут быть превращены в полчища исполненных ненависти к России новых варваров, которые будут использованы Западом для нашествия на нынешнюю РФ со всех направлений. Именно поэтому я утверждаю, что та катастрофа, к великому сожалению, не осталась в прошлом столетии, но продолжает разрастаться прямо у нас на глазах. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 149 Источник Похожие новости "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 1) Сирия на финишной прямой. Свет в конце тоннеля Почему Трамп не поедет на саммит с Путиным

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