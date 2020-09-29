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Огненные столбы и загадка "сбитого самолёта": Последние новости о войне в Карабахе

29 сентября 2020, 13:40  •  266 • Политика
Как сообщили в Минобороны враждующих в Карабахе сторон, в ночь на 29 сентября продолжались ожесточённые бои. Обе стороны конфликта делают достоянием общественности видео, как в небо вздымаются огненные столбы - результаты ударов противника. Кроме того, до сих пор под вопросом, действительно ли был сбит самолёт Азербайджана, - показания конфликтующих кардинально отличаются.
Пылающие танки
На видео от телеканала РЕН ТВ запечатлены ночные танковые бои в Карабахе. Кадры действительно ужасают: из тяжёлой техники при ударах противника в небо вздымаются столбы дыма и огня. Как бы ни была "привычна" за последние годы война, каждый раз совершенно очевидно: за страшными кадрами с полей боёв следуют человеческие смерти, потери в семьях.
В Минобороны Азербайджана заявили о продолжившихся ночью боях. По данным ведомства, силы Армении пытались вернуть утраченные позиции в Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта, но их попытки были пресечены армией Азербайджана.
Ночь - артиллерия не спит
По данным Минобороны Армении, ночью военные также отражали атаки Азербайджана.
"С различной интенсивностью бои продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой", - сообщили в армянском ведомстве.
Уточняется, что армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям, на отдельных участках проведены операции. Также в Минобороны отметили, что Азербайджан понёс потери в технике и живой силе. Была уничтожена группа атакующей бронетехники.
Был ли самолёт?
До сих пор остаётся без ответа вопрос о "сбитом самолёте" в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что над городом Мартуни был сбит самолёт, принадлежащий армии Азербайджана.
В свою очередь в Азербайджане отрицают потерю военного самолёта в небе над Карабахом. Минобороны страны официально заявило, что информация о подбитом воздушном судне ВВС Азербайджана не соответствует действительности.
"Все самолёты азербайджанской армии находятся в строю", - гласит сообщение ведомства.

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