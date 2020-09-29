Огненные столбы и загадка "сбитого самолёта": Последние новости о войне в Карабахе

Пылающие танки

На видео от телеканала РЕН ТВ запечатлены ночные танковые бои в Карабахе. Кадры действительно ужасают: из тяжёлой техники при ударах противника в небо вздымаются столбы дыма и огня. Как бы ни была "привычна" за последние годы война, каждый раз совершенно очевидно: за страшными кадрами с полей боёв следуют человеческие смерти, потери в семьях.

В Минобороны Азербайджана заявили о продолжившихся ночью боях. По данным ведомства, силы Армении пытались вернуть утраченные позиции в Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта, но их попытки были пресечены армией Азербайджана.

Ночь - артиллерия не спит

По данным Минобороны Армении, ночью военные также отражали атаки Азербайджана.

"С различной интенсивностью бои продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой", - сообщили в армянском ведомстве.

Уточняется, что армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям, на отдельных участках проведены операции. Также в Минобороны отметили, что Азербайджан понёс потери в технике и живой силе. Была уничтожена группа атакующей бронетехники.

Был ли самолёт?

До сих пор остаётся без ответа вопрос о "сбитом самолёте" в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что над городом Мартуни был сбит самолёт, принадлежащий армии Азербайджана.

В свою очередь в Азербайджане отрицают потерю военного самолёта в небе над Карабахом. Минобороны страны официально заявило, что информация о подбитом воздушном судне ВВС Азербайджана не соответствует действительности.

"Все самолёты азербайджанской армии находятся в строю", - гласит сообщение ведомства.