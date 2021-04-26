Огненная стрела в действии: Видео испытаний новой русской системы ПРО опубликовано

Испытания новой русской системы ПРО прошли успешно. Видео огненной стрелы в действии опубликовали представители Минобороны России.

Министерство обороны России представило кадры испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Как отмечено в сообщении представителей министерства, испытания прошли успешно - ракета поразила условную цель с заданной точностью. Таким образом, заложенные характеристики подтверждены.

В министерстве уточнили, что выводы по итогам испытаний сделал командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук. А также добавили, что наши системы ПРО используются для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Впрочем, отдельным удовольствием будет увидеть ход испытаний. Министерство представило небольшой ролик.