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Огненная стрела в действии: Видео испытаний новой русской системы ПРО опубликовано
26 апреля 2021, 12:50 • 140 • Политика
Испытания новой русской системы ПРО прошли успешно. Видео огненной стрелы в действии опубликовали представители Минобороны России.
Министерство обороны России представило кадры испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Как отмечено в сообщении представителей министерства, испытания прошли успешно - ракета поразила условную цель с заданной точностью. Таким образом, заложенные характеристики подтверждены.
В министерстве уточнили, что выводы по итогам испытаний сделал командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук. А также добавили, что наши системы ПРО используются для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Впрочем, отдельным удовольствием будет увидеть ход испытаний. Министерство представило небольшой ролик.
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