Огласили весь список: ЦИК завершила регистрацию на выборы в Госдуму

В федеральные списки кандидатов на думские выборы в общей сложности вошли 3909 человек от 14 политических партий. Такие итоги подвели в Центризбиркоме 12 августа после регистрации перечня кандидатов от «Единой России». Ее список, к слову, стал и самым многочисленным — 394 человека. Лидерами по количеству заявленных кандидатов стали также «Коммунисты России» (391), КПРФ (344) и «Справедливая Россия — За правду» (301). Жеребьевка позиций партий в бюллетенях состоится уже 16 августа, отметили в ЦИК. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что все процедуры Центризбиркома по отстранению кандидатов были законны и не создали угроз легитимности.

Лидерский список

Центризбирком завершил регистрацию федеральных списков партий на грядущие думские выборы. Решение по «Единой России», которое было принято единогласно всеми членами ЦИК, стало финальным в этом процессе. На церемонию регистрации списка ЕР пришли и высокопоставленные представители партии — уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина, а также другие члены объединения.

— Список «Единой России» составил 394 человека, в отношении которых были направлены документы в уполномоченные органы . Это было необходимо для проверки сведений, которые были указаны в документах кандидатов. Результаты проверки подтвердили, что все 394 человека могут быть зарегистрированы кандидатами в депутаты Госдумы, — сообщил в своем выступлении член ЦИК Евгений Шевченко.

После принятия решения председатель ЦИК Элла Памфилова вручила удостоверение кандидата в депутаты Госдумы одному из членов «федеральной пятерки» партии — Анне Кузнецовой. Андрей Турчак, выступая перед членами комиссии, отметил, что на все выборы различного уровня, которые пройдут в ходе единого дня голосования, партия выдвинула 33 тыс. кандидатов. «Это больше, чем все парламентские партии вместе взятые», — добавил Андрей Турчак. Он также напомнил, что на площадке Центризбиркома девять политических сил подписали инициированное «Единой Россией» соглашение «За безопасные выборы».

Элла Памфилова вручает удостоверение уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой на заседании Центральной избирательной комиссии РФ Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Справка «Известий» 20 июля члены «Единой России» обратились ко всем политическим партиям и другим участникам избирательного процесса с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности на выборах. Также всем участникам процесса рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты и пройти вакцинацию от коронавируса. Это соглашение предполагает взятие политическими силами на себя «добровольных и осознанных обязательств» по организации избирательного процесса, отмечали в «Единой России». Договоренность, в частности, подразумевает уменьшение количества массовых мероприятий и перенос большей части из них в виртуальную среду.

Всего, по данным ЦИК, в списки 14 партий включены 3909 человек . В перечень политсил ожидаемо вошли все парламентские объединения. Самый многочисленный список представили единороссы — 394 человека. В КПРФ смогли заявить 344 кандидата, ЛДПР — 208, а объединенные «справороссы» — 301 . При этом силы, не представленные в Думе, количественно не уступили думским старожилам. Так, «Коммунисты России» делегировали 391 кандидата, «Яблоко» — 300, Партия роста — 286, «Родина» — 280, Партия пенсионеров — 277 . Чуть меньше смогли представить в Партии свободы и справедливости — 243, «Гражданской платформе» — 234, «Зеленой альтернативе» — 214. В списке «Зеленых» — 226 человек, а у «Новых людей» — 211.

Новый этап

Не все партии смогли зарегистрировать своих кандидатов. В частности, «Российский общенародный союз» не собрал необходимое количество подписей в свою поддержку. По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, политсила представила «чуть более 90 тыс. подписей избирателей, однако для регистрации списка необходимо собрать не менее 200 тыс.». Кроме того, партия в нарушение закона не предоставила протокол об итогах сбора подписей, уточнял член ЦИК.

Политологи также вспоминают о ряде случаев, где кандидатов некоторых политических сил не допустили к выборам. Алексей Чадаев напомнил о снятии зампреда «Новых людей» Александра Даванкова . Причиной такого решения стало наличие у кандидата греческого гражданства, отмечали в ЦИК. Был отстранен от выборов и член федеральной части списка КПРФ Павел Грудинин . Как ранее отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, решение было принято строго в соответствии с законом. «Нам Генеральная прокуратура представила свое заключение, что у него есть зарубежные активы, и в соответствии с этим мы были обязаны его снять с регистрации», — подчеркивала она.

Павел Грудинин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— ЦИК нельзя обвинить в специальной тенденциозности и избирательности по отношению к тем или другим кандидатам, — выразил мнение в разговоре с «Известиями» Алексей Чадаев.

Глава «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов полагает, что все процедуры регистрации списков политических партий прошли законно.

— Процедура в целом принята участниками политического процесса и избирателями. Конфликты , в том числе наиболее заметные, как с КПРФ по поводу Грудинина, не создали угроз легитимности избирательной кампании на этом этапе , — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

На заседании 12 августа секретарь комиссии Наталья Бударина сообщила, что т еперь все зарегистрированные партии будет ожидать жеребьевка, которая определит позиции партий в бюллетенях . Процедура состоится в здании ЦИК 16 августа в 12:00. Сначала на столе в атриуме ЦИК представителей партий попросят выбрать конверт, в котором лежит номер очередности подхода к лототрону, где будут располагаться шары с номерами .

— Шары будут извлекаться представителями политических партий в определенном жребием порядке. После извлечения шара из лототрона, номер, который находится внутри него, оглашается и демонстрируется присутствующим. После этого номер вносится в протокол, а представитель политической партии ставит свою подпись в соответствующей графе протокола, — отметила Наталья Бударина.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Также в этот день на площадке «Единой России» прошло заседание рабочей группы по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. «В 54 регионах было проведено 537 встреч с представителями торговых сетей, на которых обсуждалось заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты. В результате заключено 114 соглашений», — отметил в ходе мероприятия врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин. Также на встрече сообщили о том, что за неделю цены на сельхозпродукцию в среднем снизились более чем на 11%.