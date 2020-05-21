Офтальмолог Навального предложила врачам переодеться в маляров

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм поверх бикини. Офтальмолог "оппозиционера" Алексея Навального и глава лжепрофсоюза медиков "Альянс врачей" Анастасия Васильева громко возмутилась по поводу того, что администрация больницы выдала медработнице защитный костюм подобного качества. При этом "Альянс врачей" раздавал инфекционистам в качестве защиты от коронавируса аналогичные костюмы маляров.

Речь идёт о медсестре из тульской больницы, которая стала звездой соцсетей после того, как там опубликовали её фото. На снимке медсестра приносит пациентам лекарства. При этом одета она в прозрачный защитный костюм, сквозь который видно нижнее бельё девушки. За появление на работе в таком виде медсестра получила взыскание.

"То, что выдают костюмы такого качества, не соответствующего нормам, - проблемы руководства, а не медсестры. Потому что на картинке видно, что на ней был какой-то полиэтиленовый костюм", - негодует в Twitter офтальмолог Навального.

При этом "Альянс врачей", который она возглавляет, раздавал российским инфекционистам аналогичные костюмы маляров. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные самой организацией.

В частности, речь идёт про опубликованные 20 апреля снимки коробок с защитными костюмами, которые "Альянс врачей" привёз для инфекционистов московской УКБ № 2. На фото можно разглядеть, что медикам привезли защитные костюмы "Каспер", применяемые малярами для защиты от краски.