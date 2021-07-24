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Офшорная ошибка олигарха: ЦИК захотел исключить Грудинина из предвыборной гонки

24 июля 2021, 13:00  •  172 • Политика
В проекте постановления Центризбиркома России говорится о том, что кандидат в Госдуму от КПРФ Павел Грудинин будет исключён из предвыборной гонки. Ранее выяснилось, что в ЦИК было направлено письмо, в котором разоблачаются офшорные дела олигарха, не указанные в его налоговой декларации.
Из предвыборной гонки с большой долей вероятности может выбыть один из кандидатов от коммунистов - олигарх Павел Грудинин. Кандидат в Госдуму от КПРФ не выполнил требование о том, что желающий стать депутатом нижней палаты парламента России должен "закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов".
Об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома России.
Судя по всему, "прокололся" олигарх на офшорной компании, сведения о которой он не подал в своей налоговой декларации. Об этом, как ранее писали в СМИ, сообщила в своём письме к ЦИК бывшая супруга Грудинина Ирина. По словам женщины, у олигарха имеется доля в иностранной офшорной компании, о которой тот "забыл" упомянуть в документах, которые необходимо было собрать и предоставить кандидату в депутаты Госдумы.
"Прокол" Грудинина подтвердила и проверка сотрудников Генпрокуратуры.

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