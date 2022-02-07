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«Оформляйте жалобы аргументированно»: почему ковид-сертификаты не появляются на «Госуслугах»
07 февраля 2022, 19:15 • 16 • В России
Не получили вовремя результат ПЦР-теста, сделали прививку, а электронный сертификат не был оформлен, коронавирусом болела вся семья, а сертификат переболевшего есть только у одного её члена — с такими жалобами россияне обращаются на «Госуслуги». RT выяснил, почему данные о прививках, тестах и больничных иногда не доходят до официального портала и что делают люди, чтобы получить нужные документы.
РИА Новости © Алексей Куденко
«Дыра в программе»
Москвичка Елена Кабанова и её семья прошлым летом перенесли коронавирус. По словам женщины, в августе ей пришло смс-сообщение об отрицательном результате ПЦР-теста, но документ, подтверждающий, что она и её родные переболели, Елена не могла получить до декабря.
«Оборвала номер техподдержки «Госуслуг», горячие линии Роспотребнадзора, Минздрава. Сходила в поликлинику — правильные данные при мне были отправлены трижды. Я сама над душой стояла, — вспоминает москвичка. — Поговорила в поликлинике — все там стонут: куча народу приходит ругаться, что нет кода, хотя всё заполнено правильно».
Со слов Кабановой, в технической поддержке «Госуслуг» сослались на высокую загруженность и предложили обратиться позже, а Минздрав в ответ на жалобу прислал стандартную инструкцию по получению QR-кода.
«Так как болели мы в Московской области, я решила написать жалобу в «Добродел» (интернет-сервис на портале правительства Подмосковья. — RT). Ответ пришёл через неделю, прислали QR-код и мне, и мужу. В обещанные порталом сроки», — добавила она.
Москвичка Лариса Чкалова перенесла коронавирус в октябре на даче в Сергиевом Посаде. После выписки и закрытия больничного она столкнулась с тем, что система портала «не видит» её.
Женщине пришлось идти со СНИЛСом, паспортом и выпиской из больницы в МФЦ, оформлять жалобу уже на месте, а параллельно — обращаться в техническую поддержку «Госуслуг» и звонить на горячую линию портала.
«Сканируйте, фотографируйте выписку как доказательство болезни, сроков и диагноза. Прикрепляйте её к жалобам на «Госуслугах», там есть такая возможность. Оформляйте жалобу аргументированно: болела в такие-то сроки, выписку прилагаю, писала вам в таких-то числах, номер обращения был таким-то, — советует Лариса. — Если звоните на горячие линии, то спрашивайте имя оператора, с которым говорите, фиксируйте время и требуйте номер вашего обращения. Без регистрации жалобы никто ничего делать не будет».
«Данные с ошибками»
Житель подмосковного Щёлкова Алексей Банченков получил первую дозу «Спутник V» в пункте вакцинации в торговом центре. Вторую прививку мужчина сделал уже в филиале областной больницы.
«Информация по прививкам отображалась в «Госуслугах». Но электронный сертификат и QR-код не приходили, — пояснил он. — Я обратился в техподдержку «Госуслуг», где мне сказали, что не совпали уникальные номера регистровой записи (УНРЗ) первой и второй прививок».
С этой проблемой Банченков обратился в министерство здравоохранения Московской области и написал в Telegram-чат Общественной палаты Подмосковья по вопросам здравоохранения. Со слов мужчины, примерно через месяц после второй прививки сертификат наконец появился в личном кабинете «Госуслуг».
«В моём случае указали разные коды прививок. Возможно, потому что первую прививку мне сделала частная клиника, а вторую — уже государственная», — добавил он.
Москвичка Юлия Басманова привилась вторым компонентом «Спутника» в конце июня, но никаких отметок ни о первой, ни о второй дозе вакцины, со слов девушки, в положенные сроки на портале так и не отобразилось, как и сертификатов о вакцинации.
Через техподдержку девушка активировала аккаунт и пошла в поликлинику, где делала прививку. Там выяснилось, что в её адресе и номере страховки допустили несколько ошибок, данные внесли неправильно.
«У меня в адресе проспект, а написали площадь. Неправильно списали номер дома, СНИЛС с ошибками, — пояснила москвичка. — Когда данные перебили заново, появилась запись, что я привита первым компонентом, но почему-то 30 июня, когда мне ставили уже второй».
Басманова пошла к главврачу и только после повторного визита с требованием дать официальное подтверждение о прививке девушка получила распечатанный скриншот из ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы), заверенный печатью и подписью главного врача.
«Эти скриншоты я загрузила в техподдержку «Госуслуг», и через несколько дней, буквально накануне вылета на Кипр, мне наконец-то выдали сертификат», — добавила она.
Что делать, если кода нет
Как рассказали RT в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, «Госуслуги» — это лишь витрина данных. Портал генерирует сертификаты с QR-кодом на основе данных переболевшего или привитого гражданина. Эти данные из больниц и поликлиник передают в федеральный реестр Минздрава, и уже оттуда они попадают на портал.
RT также направил официальный запрос в Министерство здравоохранения, однако ответа на момент публикации не получил.
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