Официальный представитель Минобороны РФ посоветовал главе Пентагона вспомнить историю и подучить географию

Умение «лгать с чистой совестью» и «во имя возвышенных истин», которое, как считали еще недавно, должно быть присуще дипломатам, полностью освоили современные западные военные. Наиболее яркий случай, конечно, это потрясание в ООН пробиркой со стиральным порошком генералом армии США Колином Пауэллом. Но и нынешние американские военные руководители, как выяснилось, ни в чем ему не уступают.

Так, на днях возглавляющий сейчас Пентагон отставной четырехзвездочный генерал морской пехоты «бешеный пес» Джеймс Мэттис заявил, что это якобы Башар Асад при содействии Ирана и России «привел сирийский народ к катастрофе», и только курдские формирования Сирийских демократических сил (СДС) оказались «единственной организацией, которой удалось в упорной борьбе одержать победу над ИГИЛ» (ИГИЛ - запрещенная в РФ группировка - ред.). Понятно, что такая наглая ложь, переворачивающая все с ног на голову, не могла остаться без ответа с нашей стороны. Который в развернутом виде дал в присущем ему саркастическом стиле официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

- В Министерстве обороны РФ удивлены словесными манипуляциями нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса в отношении происходящего в Сирии, - начал «урок» Игорь Евгеньевич и напомнил. - Возникновение и становление террористической организации ИГИЛ в Ираке является прямым и никем не оспариваемым следствием вторжения американских войск.

Которое, напомним, как раз и стало возможным после манипуляций с той самой пробиркой того самого Пауэлла.

- Дальнейшая экспансия группировки ИГИЛ в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой «международной коалиции», в результате которого боевики ИГИЛ быстро получили контроль над основными нефтеносными районами востока Сирии и постоянный приток финансовых средств от незаконной реализации нефтепродуктов, - продолжил российский генерал и напомнил забывчивому американскому главе Пентагона, куда шли эти деньги, и откуда у террористов появилось современное вооружение производства США, в том числе и противотанковые ракетные комплексы. - Все это время Вашингтон был сосредоточен на финансировании и прямых поставках вооружения на сотни миллионов долларов вымышленной "сирийской оппозиции". Однако подавляющая часть направляемого США вооружения и боеприпасов ушла в руки боевиков сирийского филиала «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусры»* и «ИГИЛ»*, чьими целями, по совпадению с политикой Вашингтона, было свержение законного правительства Сирии.

Более того, по словам Конашенкова, даже сейчас после разгрома основных сил террористов усилиями российской группировки ВКС, Вооруженных Сил Сирийской Арабской Республики (САР) под руководством Асада и союзниками законной власти САР, очаги сопротивления остаются только там, где им покровительствуют США в своей зоне ответственности.

- Что касается нынешней ситуации в Сирийской Арабской Республике, рекомендуем главе Пентагона изучить карту с обстановкой в этой стране. Все оставшиеся очаги сопротивления террористов ИГИЛ в Сирии находятся только в районах, контролируемых США, - язвительно посоветовал Конашенков Мэттису.

Более того, в освобожденных от террористов районах сейчас, как рассказал Игорь Евгеньевич, налаживается мирная жизнь. Там производится саперами разминирование местности, открываются предприятия, рынки, школы и детские сады. Туда постоянно поступают гуманитарная помощь и продовольствие, в которых «нет даже куска упаковки, оплаченной из бюджета США». И совсем другая картина в районах, «освобожденных» США и «международной коалицией».

- Реальная же «катастрофа для сирийского народа» фиксируется ООН и правозащитниками как раз в оккупированном американскими войсками районе Эт-Танф и незаконно контролируемой США Ракке. О чём достоверно было изложено в последнем докладе «Amnesty International» - заключил генерал Конашенков. Впрочем, на американцев эта отповедь вряд ли подействует, поскольку они давно исповедуют принцип своей исключительности, правоты во всем и «Божьей росы» в любых осадках, попадающих на их органы зрения.

* Запрещенные решением суда в РФ террористические организации.