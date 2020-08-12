Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Главная / Политика

Официальный ответ на истерику Запада: Русская вакцина от COVID создана, "стоя на плечах гиганта"

12 августа 2020, 16:05  •  198 • Политика
Позицию российской стороны в ответ на истерику Запада после презентации отечественной вакцины от COVID-19 обозначил министр здравоохранения Михаил Мурашко вместе с экспертами, принимавшими участие в брифинге. Скорость создания вакцины определена тем, что она создавалась, что называется, "стоя на плечах гиганта".
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ответил на критику западных коллег о российской вакцине от коронавируса. Как известно, реакция мировых СМИ была скорее критической. Мол, как так? Не могли же русские создать вакцину от COVID-19 раньше других! Авторы заметок со ссылкой на учёных говорили о низкой безопасности препарата. Мурашко выразил недоумение в связи с подобной реакцией, подчеркнув, что у критиков нет оснований для сомнений:
"Они пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, безосновательны. Действительно, многие страны применяли форсированные режимы исследования. Но для российской вакцины уже имели место определённые клинические исследования и данные. Если говорить о РНК-вакцине, которая выпускалась в зарубежных странах, то есть публикации о том, что часть вакцин вышла без клинических исследований и сразу применялась на людях. В нашем случае этого не происходило. А животные, на которых проводились исследования, находятся под наблюдением и сегодня. Никто из них не заболел", - подчеркнул Мурашко.
Тезисы Мурашко подтвердили и другие специалисты, принимавшие участие в брифинге в среду, 12 августа. В том числе отмечалось, что российская вакцина от COVID-19 была создана, что называется, "стоя на плечах гиганта, на основе единой вакцинальной платформы". А спасительное исключение текущей ситуации в том, что благодаря знаниям о геноме вируса мы можем создать вакцину прямо в период глобальной пандемии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



198
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
12 августа 2020, 03:15
"А нас спросить не забыли?": Константинополь заявил права на русский народ
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"...
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русско...
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2020, 18:35
Грузия "разинула пасть" на Россию: Блогер раскрыл итог предательства
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.