Официальный ответ на истерику Запада: Русская вакцина от COVID создана, "стоя на плечах гиганта"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ответил на критику западных коллег о российской вакцине от коронавируса. Как известно, реакция мировых СМИ была скорее критической. Мол, как так? Не могли же русские создать вакцину от COVID-19 раньше других! Авторы заметок со ссылкой на учёных говорили о низкой безопасности препарата. Мурашко выразил недоумение в связи с подобной реакцией, подчеркнув, что у критиков нет оснований для сомнений:

"Они пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, безосновательны. Действительно, многие страны применяли форсированные режимы исследования. Но для российской вакцины уже имели место определённые клинические исследования и данные. Если говорить о РНК-вакцине, которая выпускалась в зарубежных странах, то есть публикации о том, что часть вакцин вышла без клинических исследований и сразу применялась на людях. В нашем случае этого не происходило. А животные, на которых проводились исследования, находятся под наблюдением и сегодня. Никто из них не заболел", - подчеркнул Мурашко.

Тезисы Мурашко подтвердили и другие специалисты, принимавшие участие в брифинге в среду, 12 августа. В том числе отмечалось, что российская вакцина от COVID-19 была создана, что называется, "стоя на плечах гиганта, на основе единой вакцинальной платформы". А спасительное исключение текущей ситуации в том, что благодаря знаниям о геноме вируса мы можем создать вакцину прямо в период глобальной пандемии.