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Официальные лица Германии врут? Немцы так и не отправили материалы по Навальному в ОЗХО

11 сентября 2020, 04:45  •  62 • Политика
В России назвали недостоверными утверждения Берлина о передаче материалов по Алексею Навальному в ОЗХО. Как выяснили в постпредстве РФ при организации, ни вчера, ни сегодня никаких сведений немецкая сторона не передавала.
В России назвали не соответствующими действительности утверждения Германии о передаче данных по Навальному в ОЗХО. В постпредстве РФ при организации отметили, что Берлин не передавал информацию ни 9, ни 10 сентября.
Российские представители сослались на ответ из Техсекретариата Организации по запрещению химического оружия, передаёт ТАСС.
Единственное, что немецкая сторона направляла в ОЗХО, - это послание от 3 сентября статс-секретаря Министерства иностранных дел Мигеля Бергера.
В постпредстве РФ при ОЗХО подчеркнули, что готовы к сотрудничеству с организацией по резонансному делу. Кроме того, ранее в Кремле указали, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином.
Напомним, что в МИД России подчёркивали, что от Берлина продолжают ждать ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

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