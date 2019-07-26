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Официальные итоги выборов в Верховную Раду на Украине 2019: Партия Зеленского взяла абсолютное большинство

26 июля 2019, 13:09  •  93 • В России

Слуга стал хозяином Украины. Уже официально. Украинский ЦИК подсчитал 100% бюллетеней на выборах в Верховную Раду. Абсолютное большинство взяла партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Из 450 мест ей отошло 254 голоса. Чтобы проталкивать свои законопроекты, президенту не придется создавать в Раде коалицию с другими политиками. Такая триумфальная победа случилась впервые в истории Украины.

«Серебро» отошло пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». У них 43 места. «Бронза» досталась Юлии Тимошенко. Ее «Батькивщина» займет 26 мест.

Символично, но Тимошенко обогнала экс-президента незалежной Петра Порошенко. У его партии «Европейская солидарность» 25 мест.

Замыкает партийную пятерку новенькая партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» - 20 мест в Раде.

Остальные мандаты распределились среди самовыдвиженцев (46 штук) и других партий - поделят 10 мест.

«КП» собрала табличку с итогами голосований:

Итоги выборов в Раду

- Зеленский объединил вокруг себя протестные голоса, - рассказал «КП» политолог Александр Солуков. - Люди голосовали за него от того, что устали от всех остальных. Украинцы надеются, что наступит время перемен. Глядя на итоги можно сказать, что на Украине сильны пророссийские настроения. Многие украинцы работают в России, их родственники живут или в Ростове, или в Москве. Хочется возвращения старых отношений. Нужно откатиться к 2014 году. Поэтому на выборах пролетел Петр Порошенко. Он загнал себя в националистическое гетто.

МНЕНИЕ

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О главных итогах выборов в Верховную Раду, прошедших на Украине, «Комсомольской правде» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков (подробности)

Эксперт: Под «крышей» Зеленского Коломойский хочет сожрать всех олигархов, включая Порошенко

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ЦИК Украины объявил результаты парламентских выборов.

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