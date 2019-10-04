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«Официального уведомления посольство не получало»: что известно о задержании в Иране российской журналистки Юзик

04 октября 2019, 18:09  •  73 • В мире
Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в столице Ирана. По словам родственников, она обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Пресс-атташе посольства России в Тегеране сообщил, что в аэропорту у гражданки РФ изъяли паспорт, а позднее её задержали в номере отеля. При этом в дипмиссии отметили, что Юзик не уведомила дипломатов ни о своём визите в Иран, ни о том, что у неё забрали документы. Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство вызвало иранского посла в Москве для прояснения ситуации.
 
Facebook © @yuliayuzik
 

О том, что российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Иране, стало известно в ночь с 3 на 4 октября. Около полуночи на странице Юзик в Facebook появилась запись, сделанная её дочерью.

«3 октября бабушка в слезах позвонила мне, попросила прийти домой, сказав, что у мамы большие проблемы. Но тогда я и подумать не могла, что они настолько серьёзны: маму могут посадить в тюрьму в другой стране и я долгое время не смогу не то что видеть её, но даже слышать её голос не будет возможности. Ведь телефон отобрали, а других способов связаться с ней нет... Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала. В субботу будет суд, решающий её судьбу», — написала девушка.

Утром 4 октября на своей странице в соцсети Борис Войцеховский рассказал чуть подробнее о задержании бывшей жены.

«Пару лет назад Юля работала в Тегеране корреспондентом. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран. Но уже в аэропорту у неё отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в её номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот всё, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Её обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это лет десять минимум», — написал мужчина, обратившись с просьбой о помощи ко всем, кто может оказать содействие в разрешении этой ситуации.

В разговоре с RT пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко подтвердил информацию, что в аэропорту Тегерана у Юзик изъяли паспорт, а позднее задержали журналистку в номере отеля, где она остановилась.

«29 сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению. По прибытии сотрудниками пограничной службы аэропорта имени Имама Хомейни по неизвестным пока причинам у неё был изъят загранпаспорт. 2 октября российская гражданка была арестована в отеле, где она остановилась, в иранской столице. Со слов её матери, Юлии было предъявлено обвинение в работе на израильские спецслужбы. Сотрудникам посольства об этом стало известно утром 4 октября. Официального уведомления от местных властей мы пока не получали. По непроверенной информации, судебные слушания якобы состоятся завтра. Достоверными сведениями на этот счёт мы пока не располагаем. Посольство и лично посол находятся на постоянной связи с руководством МИД Ирана», — сообщил RT Ганенко.

По его словам, сегодня в Иране выходной, поэтому каких-либо действий и ответа со стороны иранских коллег стоит ожидать не ранее завтрашнего дня. В то же время пресс-атташе посольства заверил, что российская сторона принимает все необходимые меры, чтобы прояснить ситуацию.

При этом Ганенко отметил, что Юзик не проинформировала дипмиссию о своём визите в Тегеран, хотя, по словам мужа и дочери, предполагала, что может столкнуться в Иране с проблемами. Кроме того, она не сообщила об изъятии паспорта в аэропорту Тегерана.

«В связи с этим с учётом непростой политической ситуации в стране и напряжённой внешнеполитической обстановки вокруг Ирана мы хотели бы обратиться ко всем сотрудникам российских СМИ, которые намереваются посетить исламскую республику, с убедительной просьбой по возможности заранее ставить посольство в известность о своих планах», — сказал Ганенко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дело Юлии Юзик взяли под контроль «российское посольство в Тегеране и российские дипломаты». Захарова также сообщила, что в связи с задержанием россиянки для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав гражданки РФ в МИД был приглашён посол Ирана в Москве Мехди Санаи.

Между тем знакомые Юзик были шокированы, узнав о ситуации.

«Если честно, я в шоке и не знаю, чего ожидать дальше. Я с ней два года назад работал, когда она баллотировалась в депутаты по Дагестану. После этого близко с ней не общался. Я вот даже не знал, что она там», — рассказал RT фотожурналист Максим Новиков.

В 2003 году Юлия Юзик написала книгу «Невесты Аллаха. Лица и судьбы всех женщин-шахидок, взорвавшихся в России». Позднее она выпустила книгу «Бесланский словарь». Юлия работала в горячих точках.

В 2016 году Юзик была кандидатом в депутаты Государственной думы от Республики Дагестан. Её выдвинуло объединение ПАРНАС.

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