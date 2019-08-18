Официального отказа не было, но...: В России уточнили историю с поставками углеволокна из США

США не направляли России официальное письмо об отказе поставлять углеволокно, необходимое для создания космической обсерватории "Спектр-М". Материал просто перестал приходить после того, как британского поставщика купили Соединённые Штаты, уточнила замдиректора Физического института Российской академии наук им. П.Н. Лебедева Лариса Лихачёва (ФИАН).

Она подчеркнула, что официального письма с отказом так и не было. ФИАН сам нашёл японский концерн Sumitomo, который смог поставить углеволокно того же качества. Также Лариса Лихачёва ещё раз уточнила, что история произошла ещё в 2012 году, то есть до введения антироссийских санкций США.

"Публиковать, что США отказались, не совсем верно", - сказала она в интервью ТАСС.

Напомним, что речь идёт о космическом телескопе "Спектр-М", который планируется отправить на орбиту в 2027 году. Он должен помочь учёным лучше понять строение и структуру вселенной, а также собрать данные об органических соединениях в космосе и объектах с сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.