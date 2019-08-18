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Официального отказа не было, но...: В России уточнили историю с поставками углеволокна из США
18 августа 2019, 18:39 • 50 • Политика
Официального отказа поставлять углеволокно России со стороны США не поступало, но... В ФИАН уточнили, что произошло с проектом космической обсерватории "Спектр-М".
США не направляли России официальное письмо об отказе поставлять углеволокно, необходимое для создания космической обсерватории "Спектр-М". Материал просто перестал приходить после того, как британского поставщика купили Соединённые Штаты, уточнила замдиректора Физического института Российской академии наук им. П.Н. Лебедева Лариса Лихачёва (ФИАН).
Она подчеркнула, что официального письма с отказом так и не было. ФИАН сам нашёл японский концерн Sumitomo, который смог поставить углеволокно того же качества. Также Лариса Лихачёва ещё раз уточнила, что история произошла ещё в 2012 году, то есть до введения антироссийских санкций США.
Напомним, что речь идёт о космическом телескопе "Спектр-М", который планируется отправить на орбиту в 2027 году. Он должен помочь учёным лучше понять строение и структуру вселенной, а также собрать данные об органических соединениях в космосе и объектах с сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
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