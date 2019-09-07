Официальное беспамятство. Почему Болгария предаёт Россию • 223 • Аналитика





Жители Софии встречают бойцов Красной Армии. Сентябрь 1944 г.





Как Россия освободила Болгарию от турецкого ига

Русские и болгары имеют давние национальные, культурно-языковые и духовные связи. Мало кто сейчас помнит, что во времена русского князя Святослава Игоревича (великий князь киевский в 945-972 гг.) русы-русские и болгары-славяне были практически одним народом. Когда воины Святослава воевали в Болгарии, они почти ничем не отличались от местного населения. Болгары недавно приняли христианство, и в сельской местности ещё свежи были языческие культы (включая культ Перуна), язык, духовные и материальные традиции были едины. Русы и болгары принадлежали к одной этнокультурной и языковой общности. Неудивительно, что сам Святослав планировал перенести столицу Руси на Дунай, в Болгарию.



Это глубинное ощущение принадлежности к единому народу прослеживалась и впоследствии. Простые болгары всегда ощущали себя братьями русских. В 1380—1390-е годы наступил длительный период османской оккупации. Турки-османы оккупировали большую часть Балканского полуострова, включая ослабленную прежними войнами и раздробленную Болгарию. Для славян и христиан Балкан наступило тяжелое время – турецкое иго. Христиане были сильно урезаны в правах и свободах, облагались тяжелыми налогами. Включая «налог кровью», когда турки забирали мальчиков для службы в корпусе янычар. Юноши воспитывались мусульманами, забывали свои национальные и религиозные корни, становились жестокими врагами своих земляков. При этом славянам запрещали проживать в определенных землях, проводилась политика исламизации и отуречивания.



Неудивительно, что славяне, в том числе и болгары, не раз поднимали восстания, пытались сопротивляться. Против турок боролись местные партизаны – гайдуки, четники. Однако все восстания были утоплены в крови. Без внешней поддержки местное национально-освободительное движение не имело никаких шансов. Реальная надежда на освобождение у балканских славян и христиан появилась только с ростом мощи России. Российская империя веля тяжелую борьбу с Турцией за господство в Причерноморье, на Кавказе и Балканах. Шаг за шагом русские теснили сильного противника, несли освобождение балканским народам. Десятки тысяч русских воинов сложили головы, чтобы освободить Балканы от турецкого владычества.



Свободу большей части Болгарии принесла Русско-турецкая война 1877—1878 гг. В 1875 г. восстали сербы Боснии. В 1875—1876 гг. началось антитурецкое восстание в Болгарии. Оно было самым жесточайшим образом подавлено османами. Десятки тысяч болгар были убиты, ограблены и изнасилованы турками и их иррегулярными формированиями (албанцы, курды и пр.). Русское общество, которое всегда болезненно воспринимало притеснения балканских славян и христиан, было глубоко возмущено. Русские добровольцы ехали на Балканы, чтобы воевать с турками, общественные организации, церковь и редакции газет собирали средства для помощи беженцам. Сербия и Черногория в 1876 году выступили против Турции. Сербия потерпела тяжелое поражение и была спасена только жесткой позицией России.



Официальный Петербург, который традиционно был осторожен, опасаясь окрика со стороны Запада (кроме того, ещё не была завершена военная реформа, экономика была не в лучшем положении), некоторое время пытался оказать дипломатическое давление на Константинополь. Под давлением европейской общественности, устрашенной резней в Болгарии, Англия и Франция также потребовали от Турции реформ. В декабре 1876 г. Россия потребовала от Турции признать автономию Болгарии и Боснии под контролем мировых держав. Турки проигнорировали это требование.



В 1877 году Россия выступила против Турции. Война была тяжелой. Русская армия не смогла с ходу форсировать Балканские горы, завязла в осаде Плевны. Тем не менее, русской армии при поддержке добровольцев из болгар, румын и сербов удалось освободить от турок Румынию и Болгарию. Передовые русские силы под началом Скобелева вышли к Адрианополю и были на подступах к Стамбулу. По сути, русская армия могла занять Константинополь и полностью решить вопрос с освобождением Балкан от турецкого владычества. Однако Петербург снова (как и в 1829 году: «Адрианополь наш! Почему русская армия не взяла Константинополь») не решился взять Константинополь и поставить точку в многовековом историческом противостоянии с Турцией. Ключевую роль сыграла боязнь Запада. Петербург опасался, что против России выступит Австрия, Франция и Англия, как во время Крымской войны. Хотя Германская империя, где верховодил Бисмарк, в это время намекала, что поддержит Россию в обмен на возможность решения французского вопроса. Это был разумный обмен.



3 марта 1878 г. (19 февраля по старому стилю) был заключен Сан-Стефанский мирный договор. Турки признавали независимость Сербии, Румынии и Черногории. Сербия и Румыния были существенно расширены. Босния и Герцеговина стали автономией. Болгария становилась автономным княжеством, первое время под русским управлением и лишь формально зависимым от Турции. Болгария включало этнические болгарские территории в Мезии, Фракии и Македонии. В результате Болгария простиралась от Дуная до Эгейского моря, от Чёрного моря до Охридского озера. Турция платила России контрибуцию и уступала ряд территорий на Кавказе и Европе. 3 марта стал национальным праздником в Болгарии — День освобождения Болгарии от османского ига. Позднее в честь русских освободителей в Болгарии возвели сотни памятников. Включая Памятник Свободы на перевале Шипка, в память о павших за освобождение братского болгарского народа русских воинов.





Подписание Сан-Стефанского договора



Украденная победа

Однако против этого соглашения выступил «просвещенный Запад», особенно Англия, которая двинула флот к Дарданеллам, и Австро-Венгрия. Лондон и Вена не желали укрепления позиций России на Балканах, где Россия могла получить мощный стратегический плацдарм и выход к Средиземному морю через своего союзника Болгарию. Под давлением Запада Петербург уступил, плоды русской победы были частично украдены. 1 (14) июля был подписан Берлинский трактат, который стал результатом работы Берлинского конгресса, созванного по инициативе западных держав для пересмотра условий Сан-Стефанского договора в ущерб России и славянским народам Балканского полуострова.



Болгария была разделена на три части: автономное княжество от Дуная до Балкан с центром в Софии (формально вассал Турции); болгарские земли к югу от Балкан образовали автономную провинцию Турецкой империи — Восточная Румелия с центром в Филиппополе; Македония — земли до Адриатики и Эгейского моря возвращались туркам без каких-либо изменений в статусе. Независимость Сербии, Черногории и Румынии признавалась, однако территориальные приобретения сербов и черногорцев урезали. Австро-Венгрия получила право на оккупацию Боснии и Герцеговины. России пришлось отказаться от части приобретений на Кавказе. Ряд противоречий, заложенных в Берлине, стали предпосылками будущих Балканских войн и Первой мировой войны.







Памятник русскому царю-освободителю Александру II напротив здания Национальной ассамблеи Болгарии. Работа скульптора Арнольдо Дзокки. 1903 г. Этот модельный, модельный, модельный мир! Зигзаги современности



Болгария на стороне германцев

В дальнейшем Болгарию по предложению российского императора Александра II возглавил племянник супруги русского государя Марии Александровны Александр Баттенберг (1879—1886) из германской династии Баттенбергов, затем Фердинанд I (1887—1918) из Саксен-Кобург-Готской династии. Болгария с согласия России, Германии и Австро-Венгрии в 1885 г. объединилась со своей западной частью (Восточная Румелия), в 1908 г. объявила себя полностью независимой и стала царством.



Россия освободила Болгария, но не смогла прикрепить её к себе политически, экономически и даже культурно. София постепенно склоняется в сторону Вены, Берлина и Парижа. Германцы и французы финансируют экономическое развитие страны, в частности, строительство железных дорог. Отношения с Петербургом ухудшаются, вплоть до разрыва дипотношений, которые были восстановлены только в 1896 г.



Болгария при поддержке Австро-Венгрии, Германии и Франции готовиться к войне с Турцией за Македонию. Также Македония стала спорной территорией для Болгарии, Сербии и Греции. В ходе Первой Балканской войны 1912—1913 г. балканские государства разгромили Турцию и отняли у неё европейские владения, но затем передрались за добычу. Сербия и Греция заключили союз против Болгарии. Германия и Австро-Венгрия науськивали Болгарию на сербов. Летом 1913 г. Болгария начала войну против Сербии. Против Болгарии выступила Черногория и Греция, а затем Румыния и Турция, чтобы поживиться за счёт болгар. София проиграла войну, была территориально обрезана и унижена. Этот позор и жажда мести окончательно толкнули Болгарию в объятия германского блока. Сербия стала для Софии врагом номер один. В Первую мировую войну Болгария выступила на стороне германского блока. Её выступление в 1915 г. привело к разгрому и оккупации Сербии.



Болгария потерпела поражение вместе с Германией. Нёйиский договор от 27 ноября 1919 г. стал для страны тяжелым бременем. Болгарию урезали в пользу Сербии, Греции и Румынии, лишили выхода к Эгейскому морю. Должна была выплачивать контрибуцию. Болгарские вооружение силы сократили до минимума, отменили призыв в армию, запретили иметь авиацию и тяжелые вооружения. Не удивительно, что в 20-е годы в Болгарии установился крайне правый режим (фашистского толка) Цанкова, который проводил репрессии в отношении коммунистов и социалистов. В это время София смогла построить хорошие отношения только с фашистской Италией. Во второй половине 1930-х годов София стала склоняться к союзу с Третьим рейхом. Развивалось экономическое и военное сотрудничество с Германией. С началом Второй мировой войны София стала союзником Рейха. Под нажимом Берлина Румыния вернула болгарам Южную Добруджу.



В 1941 г. Болгария подписала Тройственный пакт (союз Германии, Италии и Японии), но в боевых действиях не участвовала. Болгарская территория была использована гитлеровцами для вторжения в Югославию. Болгарские войска заняли Западную Фракию, Македонию и Западные территории. В декабре 1941 г. София объявила войну США и Англии, но до конца войны старалась сохранить мир с СССР. При этом немцы использовали транспортную инфраструктуру Болгарии (аэропорты, морские порты, железные дороги и шоссе) для военных целей, а болгарские войска использовались для оккупации территорий Югославии и Греции.





Истребитель Мессершмит Bf 110E-3 7-й эскадрильи 2-й учебной эскадры люфтваффе на аэродроме София-Враждебна, перед вторжением немецких войск в Грецию и Югославию



Болгарская операция

Весной и летом 1944 г. Москва неоднократно требовала от Софии разорвать союз с Германией. После сокрушительных побед Красной Армии в 1944 г. — разгром немцев в Молдавии, освобождение Румынии и выход 3-го Украинского фронта в румыно-болгарской границе, Болгарии пришлось сделать выбор. 26 августа 1944 г. София объявила о нейтралитете в войне между Германией и СССР, и потребовала вывести немецкую армию с болгарской территории. Однако немцы продолжали использовать территорию Болгарии для перемещения своих войск, в болгарские порты прибывали немецкие суда и на болгарской земле располагались немецкие силы. Поэтому 5 сентября СССР объявил Болгарии войну, после чего болгарские власти разорвали отношения с Гитлером. 8 сентября войска 3-го Украинского фронта начали Болгарскую операцию. Сопротивления болгарской армии они не встретили. В ночь с 8 на 9 сентября началось восстание в Софии. 9 сентября в стране была установлена власть Отечественного фронта во главе К. Георгиевым. Лидирующие позиции в Отечественном фронте занимали коммунисты и их сторонники. Новая версия гиперзвуковой ракеты 3М22. Сюрпризы для сторонников выхода США из договора о РСМД



Правительство Отечественного фронта объявило войну Германии и Венгрии, распустило парламент, полицию (создали народную милицию), предприняло чистку государственного аппарата и перестройку армии, запретило нацистские организации. Военные преступники были преданы суду. В Болгарии в результате референдума отменили монархию. Переход на сторону антифашистской коалиции позволил Болгарии сохранить Южную Добруджу. В 1946 г. Болгарию возглавил «болгарский Ленин» — Георгий Димитров, страна стала частью социалистического лагеря.





Жители Софии встречают советских солдат-освободителей. Сентябрь 1944 г.





Советские солдаты среди жителей освобожденной Софии



16-я союзная республика и болгарское экономическое чудо за счёт русских

После Второй мировой войны Болгария переживала глубокий экономический кризис. Страна была истощена, значительная часть населения жило впроголодь. Однако с помощью Советского Союза Болгария из бедной аграрной страны стала высокоразвитой экономикой, социально благополучным обществом. Это было настоящее «болгарское чудо».



Совокупный болгарский Валовый национальный продукт (ВНП) за 40 послевоенных лет вырос более чем в 14 раз, на душу населения – почти 30-кратно. В период с 1946 по 1986 г. в Болгарии было создано около 80% промышленных мощностей, более трети сельскохозяйственных, до 90% энергетики, 70% транспортной сети, 80% портовой инфраструктуры, более 80% всей площади жилья, объектов здравоохранения, образования, науки и культуры. Всё это было сделано за счёт исключительно материально-технической, финансовой помощи СССР, за счёт советских кадров. И безвозмездно! В пересчёте на современные цены СССР вложил в Болгарию сотни миллиардов долларов! Также необходимо учесть компенсации за поставки болгарских товаров в Союз: при дешевизне болгарских продуктов Москва платила Софии по ставкам близким к мировым. Для Болгарии занижались цены на поставляемые советские товары.



Стоит отметить, что авторитет советской власти в Болгарии был весьма высок. София с 1949 г. не раз предлагала войти состав СССР на правах 16-й республики. К сожалению, Москва, где после смерти Сталина постепенно начались процессы разложения (что в итоге привело к отказу от социализма и катастрофе 1991 года), не решилась это сделать. Советское руководство боялось новых осложнений с Западом, возможного конфликта с Турцией и резкой реакцией среди других балканских стран, в частности, Югославии.



В Болгарии было построено развитое социалистическое общество. Доходы населения значительно выросли. Около 40% в структуре ВНП в начале 1980-х годов занимали машиностроение, приборостроение и станкостроение, черная металлургия, химическая отрасль и нефтехимия, электроника и электротехника. Сельское хозяйство стало высокомеханизированным, что позволило Болгарии уже в 60-е годы стать одним из крупнейших в Европе экспортеров овощей и фруктов (свежих и консервированных). Страна вышла на высокий уровень образования, науки и культуры: на 8,9 млн. населения (в 1986 г.) было 27 вузов, 185 государственных музеев, 10,4 тыс. общественных библиотек, 55 театров и т. д. В Болгарии была создана отличная курортно-туристическая сфера (также в основном за счёт дотаций СССР). Готовимся к земле. Пустые московские улицы и западные полёты на мётлах



Генсек болгарской компартии Тодор Живков (1954—1989 гг.) искусно проводил внутреннюю и внешнюю политику. Он проводил частую ротацию партийных и государственных руководителей, гонение на православие отсутствовало, частный сектор в сельском хозяйстве не был ограничен, шёл быстрый рост уровня жизни. Поддерживались деятели культуры, науки и искусства. Это позволяло сохранять внутреннюю стабильность до середины 80-х годов. Внутренней оппозиции практически не было. На внешней арене София поддерживала Москву в противостоянии с Пекином.



Во второй половине 80-х годов, когда началась подготовка к развалу СССР и соцлагеря, глава Румынии Чаушеску предлагал Живкову создать румыно-болгарский союз с привлечением ГДР и Албании, где ещё удерживали власть сталинисты. Новый союз должен был выступить против горбачёвского руководства, которое последовательно сливало соцлагерь и СССР. Но Болгария не решилась пойти на такой резкий шаг. После отставки Живкова в 1989 г., подготовленной предательской политикой клики Горбачёва и ослаблением экономических связей СССР с Болгарией, болгарский социализм пал.





Глава компартии Болгарии Тодор Живков



Будущего у Болгарии в рамках «европейского рейха» нет

Далее события в Болгарии проходили по отработанной схеме: либерализация, девальвация валюты, приватизация (разграбление и уничтожение народного хозяйства). Значительное понижение уровня жизни основной части населения, появление небольшой группы «успешных». Аграрная реформа (передача земли прежним владельцам и их наследникам) привела к раздроблению земельных площадей на мелкие участки и резкому падению сельскохозяйственного производства. Цены взлетели, уровень жизни народа резко упал, болгарские товары (промышленные и аграрные) оказались не нужны на мировой рынке, производство резко просело. До 70% производственных мощностей Болгарии, созданных при помощи Союза, простаивают или закрыты, разворованы. Западной Европе оказались не нужны даже болгарские овощи и фрукты.



Болгария, по сути, стала полуколонией Запада, под управлением «специалистов» по уничтожению конкурентов из МВФ и Всемирного банка. Вошла в состав НАТО и ЕС. При этом уровень жизни народа снизился вдвое по сравнению с серединой 80-х годов, производственный потенциал страны практически уничтожен. Теперь Болгария простой потребитель в составе ЕС. А София пресмыкается перед Брюсселем, вымаливая финансирование. Работы мало, только в туристическом секторе, но и она сезонная. Неудивительно, что народ стремительно вымирает, а молодежь бежит в развитые страны ЕС, занимая положение людей второго-третьего сорта, рабов в «европейском рейхе». Так, за последние три десятилетия население Болгарии сократилось почти на четверть, до 7 млн. человек. При этом эта демографическая тенденция только усиливается. Кроме того, происходит снижение числа болгар, а турок и цыган становится больше.



Ведущие позиции во власти, экономике и прессе принадлежат небольшой прозападной группе (всего несколько процентов от населения), но именно она определяет политический курс страны и рост русофобских, антисоветских настроений в обществе. Большинство болгар по-прежнему считают русских братьями, но не они определяют политику Софии. Отсюда стремление официальной Софии забыть всё то огромное добро, которое Россия сделала для Болгарии, и перекрасить белое в чёрное. Историки и публицисты выполняют госзаказ: всячески занижают, вычёркивают и очерняют роль России в истории Болгарии.



Очевидно, что будущего у нынешней прозападной Болгарии нет. Полуколониальная периферия развитых стран Запада, рынок сбыта и дешёвой рабочей силы, плацдарм для НАТО на Балканах и против России, мелкие уколы в отношении русских во внешней политике и быстрое вымирание, старение и бегство коренного славянского населения. Как итог – полное угасание и гибель национального самосознания, славянского народа. Болгария предает собственную историю. Официальная София не хочет помнить об освобождении страны от оккупации Турцией и Третьим рейхом. На днях Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что России не стоит поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы. В болгарском ведомстве также отметили, что Красная Армия «принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии».Жители Софии встречают бойцов Красной Армии. Сентябрь 1944 г.Русские и болгары имеют давние национальные, культурно-языковые и духовные связи. Мало кто сейчас помнит, что во времена русского князя Святослава Игоревича (великий князь киевский в 945-972 гг.) русы-русские и болгары-славяне были практически одним народом. Когда воины Святослава воевали в Болгарии, они почти ничем не отличались от местного населения. Болгары недавно приняли христианство, и в сельской местности ещё свежи были языческие культы (включая культ Перуна), язык, духовные и материальные традиции были едины. Русы и болгары принадлежали к одной этнокультурной и языковой общности. Неудивительно, что сам Святослав планировал перенести столицу Руси на Дунай, в Болгарию.Это глубинное ощущение принадлежности к единому народу прослеживалась и впоследствии. Простые болгары всегда ощущали себя братьями русских. В 1380—1390-е годы наступил длительный период османской оккупации. Турки-османы оккупировали большую часть Балканского полуострова, включая ослабленную прежними войнами и раздробленную Болгарию. Для славян и христиан Балкан наступило тяжелое время – турецкое иго. Христиане были сильно урезаны в правах и свободах, облагались тяжелыми налогами. Включая «налог кровью», когда турки забирали мальчиков для службы в корпусе янычар. Юноши воспитывались мусульманами, забывали свои национальные и религиозные корни, становились жестокими врагами своих земляков. При этом славянам запрещали проживать в определенных землях, проводилась политика исламизации и отуречивания.Неудивительно, что славяне, в том числе и болгары, не раз поднимали восстания, пытались сопротивляться. Против турок боролись местные партизаны – гайдуки, четники. Однако все восстания были утоплены в крови. Без внешней поддержки местное национально-освободительное движение не имело никаких шансов. Реальная надежда на освобождение у балканских славян и христиан появилась только с ростом мощи России. Российская империя веля тяжелую борьбу с Турцией за господство в Причерноморье, на Кавказе и Балканах. Шаг за шагом русские теснили сильного противника, несли освобождение балканским народам. Десятки тысяч русских воинов сложили головы, чтобы освободить Балканы от турецкого владычества.Свободу большей части Болгарии принесла Русско-турецкая война 1877—1878 гг. В 1875 г. восстали сербы Боснии. В 1875—1876 гг. началось антитурецкое восстание в Болгарии. Оно было самым жесточайшим образом подавлено османами. Десятки тысяч болгар были убиты, ограблены и изнасилованы турками и их иррегулярными формированиями (албанцы, курды и пр.). Русское общество, которое всегда болезненно воспринимало притеснения балканских славян и христиан, было глубоко возмущено. Русские добровольцы ехали на Балканы, чтобы воевать с турками, общественные организации, церковь и редакции газет собирали средства для помощи беженцам. Сербия и Черногория в 1876 году выступили против Турции. Сербия потерпела тяжелое поражение и была спасена только жесткой позицией России.Официальный Петербург, который традиционно был осторожен, опасаясь окрика со стороны Запада (кроме того, ещё не была завершена военная реформа, экономика была не в лучшем положении), некоторое время пытался оказать дипломатическое давление на Константинополь. Под давлением европейской общественности, устрашенной резней в Болгарии, Англия и Франция также потребовали от Турции реформ. В декабре 1876 г. Россия потребовала от Турции признать автономию Болгарии и Боснии под контролем мировых держав. Турки проигнорировали это требование.В 1877 году Россия выступила против Турции. Война была тяжелой. Русская армия не смогла с ходу форсировать Балканские горы, завязла в осаде Плевны. Тем не менее, русской армии при поддержке добровольцев из болгар, румын и сербов удалось освободить от турок Румынию и Болгарию. Передовые русские силы под началом Скобелева вышли к Адрианополю и были на подступах к Стамбулу. По сути, русская армия могла занять Константинополь и полностью решить вопрос с освобождением Балкан от турецкого владычества. Однако Петербург снова (как и в 1829 году: «Адрианополь наш! Почему русская армия не взяла Константинополь») не решился взять Константинополь и поставить точку в многовековом историческом противостоянии с Турцией. Ключевую роль сыграла боязнь Запада. Петербург опасался, что против России выступит Австрия, Франция и Англия, как во время Крымской войны. Хотя Германская империя, где верховодил Бисмарк, в это время намекала, что поддержит Россию в обмен на возможность решения французского вопроса. Это был разумный обмен.3 марта 1878 г. (19 февраля по старому стилю) был заключен Сан-Стефанский мирный договор. Турки признавали независимость Сербии, Румынии и Черногории. Сербия и Румыния были существенно расширены. Босния и Герцеговина стали автономией. Болгария становилась автономным княжеством, первое время под русским управлением и лишь формально зависимым от Турции. Болгария включало этнические болгарские территории в Мезии, Фракии и Македонии. В результате Болгария простиралась от Дуная до Эгейского моря, от Чёрного моря до Охридского озера. Турция платила России контрибуцию и уступала ряд территорий на Кавказе и Европе. 3 марта стал национальным праздником в Болгарии — День освобождения Болгарии от османского ига. Позднее в честь русских освободителей в Болгарии возвели сотни памятников. Включая Памятник Свободы на перевале Шипка, в память о павших за освобождение братского болгарского народа русских воинов.Подписание Сан-Стефанского договораОднако против этого соглашения выступил «просвещенный Запад», особенно Англия, которая двинула флот к Дарданеллам, и Австро-Венгрия. Лондон и Вена не желали укрепления позиций России на Балканах, где Россия могла получить мощный стратегический плацдарм и выход к Средиземному морю через своего союзника Болгарию. Под давлением Запада Петербург уступил, плоды русской победы были частично украдены. 1 (14) июля был подписан Берлинский трактат, который стал результатом работы Берлинского конгресса, созванного по инициативе западных держав для пересмотра условий Сан-Стефанского договора в ущерб России и славянским народам Балканского полуострова.Болгария была разделена на три части: автономное княжество от Дуная до Балкан с центром в Софии (формально вассал Турции); болгарские земли к югу от Балкан образовали автономную провинцию Турецкой империи — Восточная Румелия с центром в Филиппополе; Македония — земли до Адриатики и Эгейского моря возвращались туркам без каких-либо изменений в статусе. Независимость Сербии, Черногории и Румынии признавалась, однако территориальные приобретения сербов и черногорцев урезали. Австро-Венгрия получила право на оккупацию Боснии и Герцеговины. России пришлось отказаться от части приобретений на Кавказе. Ряд противоречий, заложенных в Берлине, стали предпосылками будущих Балканских войн и Первой мировой войны.Памятник русскому царю-освободителю Александру II напротив здания Национальной ассамблеи Болгарии. Работа скульптора Арнольдо Дзокки. 1903 г.В дальнейшем Болгарию по предложению российского императора Александра II возглавил племянник супруги русского государя Марии Александровны Александр Баттенберг (1879—1886) из германской династии Баттенбергов, затем Фердинанд I (1887—1918) из Саксен-Кобург-Готской династии. Болгария с согласия России, Германии и Австро-Венгрии в 1885 г. объединилась со своей западной частью (Восточная Румелия), в 1908 г. объявила себя полностью независимой и стала царством.Россия освободила Болгария, но не смогла прикрепить её к себе политически, экономически и даже культурно. София постепенно склоняется в сторону Вены, Берлина и Парижа. Германцы и французы финансируют экономическое развитие страны, в частности, строительство железных дорог. Отношения с Петербургом ухудшаются, вплоть до разрыва дипотношений, которые были восстановлены только в 1896 г.Болгария при поддержке Австро-Венгрии, Германии и Франции готовиться к войне с Турцией за Македонию. Также Македония стала спорной территорией для Болгарии, Сербии и Греции. В ходе Первой Балканской войны 1912—1913 г. балканские государства разгромили Турцию и отняли у неё европейские владения, но затем передрались за добычу. Сербия и Греция заключили союз против Болгарии. Германия и Австро-Венгрия науськивали Болгарию на сербов. Летом 1913 г. Болгария начала войну против Сербии. Против Болгарии выступила Черногория и Греция, а затем Румыния и Турция, чтобы поживиться за счёт болгар. София проиграла войну, была территориально обрезана и унижена. Этот позор и жажда мести окончательно толкнули Болгарию в объятия германского блока. Сербия стала для Софии врагом номер один. В Первую мировую войну Болгария выступила на стороне германского блока. Её выступление в 1915 г. привело к разгрому и оккупации Сербии.Болгария потерпела поражение вместе с Германией. Нёйиский договор от 27 ноября 1919 г. стал для страны тяжелым бременем. Болгарию урезали в пользу Сербии, Греции и Румынии, лишили выхода к Эгейскому морю. Должна была выплачивать контрибуцию. Болгарские вооружение силы сократили до минимума, отменили призыв в армию, запретили иметь авиацию и тяжелые вооружения. Не удивительно, что в 20-е годы в Болгарии установился крайне правый режим (фашистского толка) Цанкова, который проводил репрессии в отношении коммунистов и социалистов. В это время София смогла построить хорошие отношения только с фашистской Италией. Во второй половине 1930-х годов София стала склоняться к союзу с Третьим рейхом. Развивалось экономическое и военное сотрудничество с Германией. С началом Второй мировой войны София стала союзником Рейха. Под нажимом Берлина Румыния вернула болгарам Южную Добруджу.В 1941 г. Болгария подписала Тройственный пакт (союз Германии, Италии и Японии), но в боевых действиях не участвовала. Болгарская территория была использована гитлеровцами для вторжения в Югославию. Болгарские войска заняли Западную Фракию, Македонию и Западные территории. В декабре 1941 г. София объявила войну США и Англии, но до конца войны старалась сохранить мир с СССР. При этом немцы использовали транспортную инфраструктуру Болгарии (аэропорты, морские порты, железные дороги и шоссе) для военных целей, а болгарские войска использовались для оккупации территорий Югославии и Греции.Истребитель Мессершмит Bf 110E-3 7-й эскадрильи 2-й учебной эскадры люфтваффе на аэродроме София-Враждебна, перед вторжением немецких войск в Грецию и ЮгославиюВесной и летом 1944 г. Москва неоднократно требовала от Софии разорвать союз с Германией. После сокрушительных побед Красной Армии в 1944 г. — разгром немцев в Молдавии, освобождение Румынии и выход 3-го Украинского фронта в румыно-болгарской границе, Болгарии пришлось сделать выбор. 26 августа 1944 г. София объявила о нейтралитете в войне между Германией и СССР, и потребовала вывести немецкую армию с болгарской территории. Однако немцы продолжали использовать территорию Болгарии для перемещения своих войск, в болгарские порты прибывали немецкие суда и на болгарской земле располагались немецкие силы. Поэтому 5 сентября СССР объявил Болгарии войну, после чего болгарские власти разорвали отношения с Гитлером. 8 сентября войска 3-го Украинского фронта начали Болгарскую операцию. Сопротивления болгарской армии они не встретили. В ночь с 8 на 9 сентября началось восстание в Софии. 9 сентября в стране была установлена власть Отечественного фронта во главе К. Георгиевым. Лидирующие позиции в Отечественном фронте занимали коммунисты и их сторонники.Правительство Отечественного фронта объявило войну Германии и Венгрии, распустило парламент, полицию (создали народную милицию), предприняло чистку государственного аппарата и перестройку армии, запретило нацистские организации. Военные преступники были преданы суду. В Болгарии в результате референдума отменили монархию. Переход на сторону антифашистской коалиции позволил Болгарии сохранить Южную Добруджу. В 1946 г. Болгарию возглавил «болгарский Ленин» — Георгий Димитров, страна стала частью социалистического лагеря.Жители Софии встречают советских солдат-освободителей. Сентябрь 1944 г.Советские солдаты среди жителей освобожденной СофииПосле Второй мировой войны Болгария переживала глубокий экономический кризис. Страна была истощена, значительная часть населения жило впроголодь. Однако с помощью Советского Союза Болгария из бедной аграрной страны стала высокоразвитой экономикой, социально благополучным обществом. Это было настоящее «болгарское чудо».Совокупный болгарский Валовый национальный продукт (ВНП) за 40 послевоенных лет вырос более чем в 14 раз, на душу населения – почти 30-кратно. В период с 1946 по 1986 г. в Болгарии было создано около 80% промышленных мощностей, более трети сельскохозяйственных, до 90% энергетики, 70% транспортной сети, 80% портовой инфраструктуры, более 80% всей площади жилья, объектов здравоохранения, образования, науки и культуры. Всё это было сделано за счёт исключительно материально-технической, финансовой помощи СССР, за счёт советских кадров. И безвозмездно! В пересчёте на современные цены СССР вложил в Болгарию сотни миллиардов долларов! Также необходимо учесть компенсации за поставки болгарских товаров в Союз: при дешевизне болгарских продуктов Москва платила Софии по ставкам близким к мировым. Для Болгарии занижались цены на поставляемые советские товары.Стоит отметить, что авторитет советской власти в Болгарии был весьма высок. София с 1949 г. не раз предлагала войти состав СССР на правах 16-й республики. К сожалению, Москва, где после смерти Сталина постепенно начались процессы разложения (что в итоге привело к отказу от социализма и катастрофе 1991 года), не решилась это сделать. Советское руководство боялось новых осложнений с Западом, возможного конфликта с Турцией и резкой реакцией среди других балканских стран, в частности, Югославии.В Болгарии было построено развитое социалистическое общество. Доходы населения значительно выросли. Около 40% в структуре ВНП в начале 1980-х годов занимали машиностроение, приборостроение и станкостроение, черная металлургия, химическая отрасль и нефтехимия, электроника и электротехника. Сельское хозяйство стало высокомеханизированным, что позволило Болгарии уже в 60-е годы стать одним из крупнейших в Европе экспортеров овощей и фруктов (свежих и консервированных). Страна вышла на высокий уровень образования, науки и культуры: на 8,9 млн. населения (в 1986 г.) было 27 вузов, 185 государственных музеев, 10,4 тыс. общественных библиотек, 55 театров и т. д. В Болгарии была создана отличная курортно-туристическая сфера (также в основном за счёт дотаций СССР).Генсек болгарской компартии Тодор Живков (1954—1989 гг.) искусно проводил внутреннюю и внешнюю политику. Он проводил частую ротацию партийных и государственных руководителей, гонение на православие отсутствовало, частный сектор в сельском хозяйстве не был ограничен, шёл быстрый рост уровня жизни. Поддерживались деятели культуры, науки и искусства. Это позволяло сохранять внутреннюю стабильность до середины 80-х годов. Внутренней оппозиции практически не было. На внешней арене София поддерживала Москву в противостоянии с Пекином.Во второй половине 80-х годов, когда началась подготовка к развалу СССР и соцлагеря, глава Румынии Чаушеску предлагал Живкову создать румыно-болгарский союз с привлечением ГДР и Албании, где ещё удерживали власть сталинисты. Новый союз должен был выступить против горбачёвского руководства, которое последовательно сливало соцлагерь и СССР. Но Болгария не решилась пойти на такой резкий шаг. После отставки Живкова в 1989 г., подготовленной предательской политикой клики Горбачёва и ослаблением экономических связей СССР с Болгарией, болгарский социализм пал.Глава компартии Болгарии Тодор ЖивковДалее события в Болгарии проходили по отработанной схеме: либерализация, девальвация валюты, приватизация (разграбление и уничтожение народного хозяйства). Значительное понижение уровня жизни основной части населения, появление небольшой группы «успешных». Аграрная реформа (передача земли прежним владельцам и их наследникам) привела к раздроблению земельных площадей на мелкие участки и резкому падению сельскохозяйственного производства. Цены взлетели, уровень жизни народа резко упал, болгарские товары (промышленные и аграрные) оказались не нужны на мировой рынке, производство резко просело. До 70% производственных мощностей Болгарии, созданных при помощи Союза, простаивают или закрыты, разворованы. Западной Европе оказались не нужны даже болгарские овощи и фрукты.Болгария, по сути, стала полуколонией Запада, под управлением «специалистов» по уничтожению конкурентов из МВФ и Всемирного банка. Вошла в состав НАТО и ЕС. При этом уровень жизни народа снизился вдвое по сравнению с серединой 80-х годов, производственный потенциал страны практически уничтожен. Теперь Болгария простой потребитель в составе ЕС. А София пресмыкается перед Брюсселем, вымаливая финансирование. Работы мало, только в туристическом секторе, но и она сезонная. Неудивительно, что народ стремительно вымирает, а молодежь бежит в развитые страны ЕС, занимая положение людей второго-третьего сорта, рабов в «европейском рейхе». Так, за последние три десятилетия население Болгарии сократилось почти на четверть, до 7 млн. человек. При этом эта демографическая тенденция только усиливается. Кроме того, происходит снижение числа болгар, а турок и цыган становится больше.Большинство болгар по-прежнему считают русских братьями, но не они определяют политику Софии. Отсюда стремление официальной Софии забыть всё то огромное добро, которое Россия сделала для Болгарии, и перекрасить белое в чёрное. Историки и публицисты выполняют госзаказ: всячески занижают, вычёркивают и очерняют роль России в истории Болгарии.Очевидно, чтоПолуколониальная периферия развитых стран Запада, рынок сбыта и дешёвой рабочей силы, плацдарм для НАТО на Балканах и против России, мелкие уколы в отношении русских во внешней политике и быстрое вымирание, старение и бегство коренного славянского населения. Как итог – полное угасание и гибель национального самосознания, славянского народа. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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