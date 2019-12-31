Официально опубликован текст закона о виноделии

Текст закона о виноградарстве и виноделии опубликован в «Российской газете». Документ ранее, 27 декабря, подписал президент России Владимир Путин. Документ вступит в силу 1 июля 2020 года.

Новый закон регламентирует правовые, организационные, технологические и экономические основы при производстве, обороте и потреблении продукции виноградарства и винодельческой продукции в России. Законом вводятся в оборот несколько терминов. Так, «вином» будет обозначаться винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, которую изготовили исключительно брожением свежего винограда или виноградного сусла, разрешенная к розничной продаже в России.

«Вином России» назовут вино, а также крепленые и игристые напитки, которые на 100% были сделаны из винограда, выращенного в России.

Закон получил одобрение Совета Федерации 23 декабря. 18 декабря его единогласно приняла Государственная дума.

Документ станет базовым для отрасли. К субъектам виноделия и виноградарства законом отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и виноделия, ее первичной и последующей переработкой.

Создание отрасли, работу которой обеспечивает закон о виноделии, сыграет серьезную роль в развитии экономики страны за счет новых рабочих мест, импортозамещения и поступления дополнительных доходов в бюджеты Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани.

По мнению участников рынка, благодаря закону о виноградарстве и виноделии, страна получила исторический шанс перезапустить отрасль и создать собственную винную культуру.