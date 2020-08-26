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Официально: карантин на Украине продлили до 31 октября, запретили въезд иностранцам и хасидам
26 августа 2020, 18:25 • 96 • Украина
Кабинет Министров Украины до 31 октября продлил адаптивный карантин. «Увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно», — заявил премьер-министр на сегодняшнем заседании правительства.
Министры поддержали предложение главы здравоохранения Максима Степанова и продлили ограничения. В частности также был продлен и режим «чрезвычайной ситуации», а в отдельных районах усилили ограничения:
— В «красной зоне» не могут работать ТРЦ, заведения питания, спортклубы, не будут останавливаться поезда, не будет ходить общественный транспорт.
— «Оранжевая зона» запрещает, в частности, работу средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницах, работу спортзалов, учреждения культуры, прием новых смен в детские лагеря.
— «Желтая зона» запрещает посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
— В «зеленых зонах» сегодня запретили дискотеки, ночные клубы.
Также решением правительства с 29 августа по 28 сентября иностранцам запрещен въезд на Украину.
Как сообщают украинские СМИ, премьер-министр Шмыгаль уточнил, что въезд на Украину не ограничивается тем иностранцам, которые имеют разрешение на проживание в стране. Также разрешат въезжать иностранцам, которые являются членами различных международных организаций и миссий.
Также Кабмин запретил массовые мероприятия в Умани на еврейский Новый год. Речь о приезде хасидов.
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