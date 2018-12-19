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Официально: Американский военный контингент уходит из Сирии - Белый дом
19 декабря 2018, 23:39 • 33 • В мире
В Белом доме подтвердили: США начали вывод войск из Сирии.
Белый дом официально подтвердил, что США начали вывод войск из Сирии. Ранее об этом сообщали СМИ со ссылкой на источники.
Как заявили в президентской администрации, США переходят к новой фазе кампании в Сирии.
В то же время американский лидер Дональд Трамп на странице в Twitter ранее объявил, будто США "победили" в Сирии террористическую группировку ИГ (запрещена в РФ). Как уточняет Reuters, полностью вывод войск США из Сирии займёт 60-100 дней.
"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ред.) находятся там во время президентства Трампа", - написал он в соцсети.
Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что президент США отдал приказ о полном выводе войск из Сирии. Эту же информацию подтвердило издание The Wall Street Journal, ранее объявившее, что американские ВС "готовятся к полному выводу военнослужащих из северо-восточной части САР".
По информации источников, американский военный контингент будет полностью выведен с территории арабской республики.
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