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Офицеры скорректировали лексикон ООН, вступившись за русских в ЦАР
01 апреля 2021, 12:25 • 141 • Политика
Содружество офицеров за международную безопасность вступилось за гражданских инструкторов из России, находящихся в ЦАР, потребовав от представителей ООН убрать из их лексикона слово "наёмник". Офицеры посчитали употребление этого слова по отношению к российским инструкторам некорректным и неэтичным.
Ранее, напомним, группа экспертов ООН внезапно обеспокоилась некими "серьёзными нарушениям прав человека", которые якобы совершили "российские военизированные формирования, сражающиеся на стороне центральноафриканских Вооружённых сил".
К слову, "наёмник" по отношению к российским инструкторам в ЦАР на Западе звучит регулярно. Это вызвало резкую критику у Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ). В организации вступились за российских инструкторов и высказали жёсткое требование к представителям ООН, скорректировав их лексикон.
От "независимых экспертов и других представителей ООН" офицеры в своём обращении потребовали вообще "исключить из своего лексикона слово "наёмник".
Это слово в организации посчитали не только неэтичным и некорректным, но и вообще "не имеющим никакого отношения к гражданским инструкторам из Российской Федерации, находящимся в ЦАР с официальной миссией", пишет РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.
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