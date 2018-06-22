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Офицеров Российской армии переоденут в мундиры образца 1945 года

22 июня 2018, 18:54  •  58 • В России

Это новшество заметили почти все, кто 9 мая год назад смотрел Парад Победы на Красной площади. У многих высших, старших и младших офицеров парадная форма напоминала ту, в которой 24 июня 1945 года перед мавзолеем маршировали победители - и воротники-стойки с золотыми галунами, и однобортный китель цвета морской волны тот же. Специалисты обратили внимание и на «исторические петличные эмблемы» в форме прямоугольника - они во многом напоминают знаки русской гвардии XIX столетия. Такие же элементы появились и на рукавах.

А в этом году уже у всех офицеров, маршировавших у кремлевских стен в парадных коробках, были такие же мундиры. Да и тысячи юных лейтенантов, выпустившихся из военных вузов, уже облачились в «новье».

Из недр военного ведомства просочился слух, что первым идею облачить офицерский корпус в форму победителей в 2016 году подал министр обороны России Сергей Шойгу (он с трепетом относится он ко всему, что касается истории Отечества, армии и ее традиций). Предложение министра одобрил Путин. Минобороны подготовило изменения в Указ президента РФ от 11 марта 2010 года «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия».

Когда поправки были внесены, началась разработка экспериментальных образцов. Лучший из них и был утвержен.

Идет массовый пошив новой офицерской формы в трех цветах. У сухопутчиков она цвета «морской волны», у офицеров ВКС - синяя, у моряков - черная.

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