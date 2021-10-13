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Офицера СЦКК украинцы держат в плену и глумятся. Луганск объявил ультиматум

13 октября 2021, 21:35  •  27 • В мире
Глава ЛНР Леонид Пасечник отказался в дальнейшем продолжать переговоры с украинской стороной до тех пор, пока не будет возвращён пленённый офицер СЦКК. Ранее стало известно, что украинские силовики задержали офицера представительства республики в Совместном центре по контролю и координации.
Инцидент произошел в районе пункта пропуска "Первомайск-Золотое".
В Сети уже появились фото с задержанным, а также сообщения, что над пленником украинцы издеваются.
"Украинские пропагандисты уже публикуют фото издевательств над нашим представителем в СЦКК", - говорится в сообщении телеграм-канала "Марочко Live".
В ЛНР заявили, что не намерены продолжать переговоры с Киевом в минском формате до тех пор, пока офицер не будет отпущен. По словам главы республики Пасечника, продолжать полноценный диалог в минском формате бессмысленно.
Пасечник потребовал незамедлительно освободить представителя ЛНР и призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и другие международные организации "дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева".

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