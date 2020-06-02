|
Офицер заставлял ВСУшников есть тухлые консервы – и жестоко поплатился
02 июня 2020, 10:55 • 28 • Украина
Настоящий голодный бунт, закончившийся избиением офицера, произошёл в одной из бригад ВСУ на Луганщине.
Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«В подразделениях 3 батальона 24 бригады ВФУ (вооруженные формирования Украины) на позициях первой роты в районе населённого пункта Воздвиженовка произошел голодный бунт военнослужащих, переросший в рукоприкладство в отношении заместителя командира роты лейтенанта Свиридова, доставившего бойцам некачественные продукты питания», – сообщил Осадчий.
По его словам, ВСУшники уличили офицера в поставке просроченных консервов, сухих пайков, испорченного отвердевшего хлеба и отказались нести службу на передовых позициях.
«На предложение подчиненных отведать с ними привезенной им пищи, Сиридов ответил, что в связи с отсутствием на складе качественных продуктов, другой альтернативы не будет и попытался спешно уехать с позиций, однако был остановлен и избит недовольными военнослужащими.
Командир бригады приказал уладить конфликт своими силами, не привлекая внимание военной службы правопорядка», – добавил представитель ведомства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2020, 02:55
|
30 мая 2020, 21:55
|
31 мая 2020, 08:55
|
31 мая 2020, 22:55
|
27 мая 2020, 19:55
|
28 мая 2020, 22:55
|
27 мая 2020, 11:55