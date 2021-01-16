Офицер СБУ: Украину угандошат как Уганду

Через пять лет насильственной украинизации в стране останутся одни рагули, которые разговаривают набором обезьяньих звуков, а литературный украинский язык исчезнет.Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил экс-офицер СБУ Владимир Мулык.По словам Мулыка, то, что сегодня выдается за украинский язык, на самом деле таковым не является.«Мы сто лет строили украинский язык. Первый институт «украинознавства» был в 1921-м году, это Советы его сделали. До Советов никто никогда не занимался вопросами украинства вообще во всей истории.Что они сделали? Они деклассировали украинский язык как таковой. Они собрали жаргонизмы, вульгаризмы, архаизмы, диалектизмы – разница вот в чем, союз из всех диалектизмов создал один язык, и потом из него красиво вынул все лишнее, создав красивый один язык, чтобы сшивать страну им.Сегодняшние все пришедшие, они из украинского литературного языка пораздергивали архаизмы, вульгаризмы и диалектизмы, и создают несколько разных языков, называя их «украинским». На самом деле, ничего общего с общекультурной языковой целостностью это не имеет, это разные формы.На сегодняшний день что будет? Будет абсолютная тотальная деградация украинского языка. Украинское правописание как таковое подразумевает отсутствие четкой структурированности языка. Это полный бардак. Это «етери», «проєкти» и все прочее. Мы увидим на каждом ларьке, в каждом автобусе, троллейбусе, в каждом заведении рагулей и рагулестан, когда люди, не зная языка, будут думать, что это украинский и друг другу это пересказывать.И вот, когда пойдет этот испорченный телефон, мы на выходе, через пять лет вместо украинского получим просто набор обезьяньих звуков. Вот таким образом нас угандошат как Уганду в свое время», – заявил Мулык.