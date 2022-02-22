Офицер СБУ поделился пугающими новостями из Киева: "Запахло Чернобылем"

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров поделился поистине пугающими новостями из Киева: Украина запросила у Запада помощь не только в виде оружия. "Кажется, в воздухе запахло очередным Чернобылем", - предупредил он.

Подполковник Василий Прозоров, служивший ранее в СБУ и известный своим сотрудничеством с русскими спецслужбами, опубликовал новые факты своего расследования о том, что на самом деле происходит на Украине и в Донбассе. Их можно найти на сайте UkrLeaks.

По словам Прозорова, в последние дни официальный Киев резко изменил тональность своих выступлений о ситуации в ДНР и ЛНР. Если сначала постоянно транслировалась информация о "неминуемом вторжении" русских, то теперь всё чаще стали говорить о терактах, диверсиях и даже "химических провокациях".

Но самое страшное, пишет Прозоров, то, что на днях Украина запросила странную помощь НАТО - якобы на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций "разного характера". А конкретно Киев попросил прислать бульдозеры, экскаваторы, машины радиохимической разведки, дозиметры и костюмы химзащиты.

Это действительно грозный сигнал, считает офицер. "Кажется, в воздухе запахло очередным Чернобылем", - цитирует его слова "Русская весна". Прозоров напомнил, что на Украине четыре работающие атомные электростанции с 15 действующими энергоблоками.