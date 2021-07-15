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Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
15 июля 2021, 00:40 • 44 • Политика
На Украине офицер СБУ объяснил, кто должен захватить Крым для Украины.
Генерал-майор СБУ Василий Вовк рассказал украинским гражданам, кто должен помочь Украине забрать себе Крым.
По словам высокопоставленного офицера, мероприятия вроде "Крымской платформы" и похожих площадок не помогут. Украине захватить Крым может помочь только агрессия НАТО.
"Если США выводят свои войска, Великобритания - свой флот, идёт войной на Россию и не заходит на три километра и потом быстро сбегает, и эсминец там получает награду, командир корабля, что он героический поступок совершил, а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно, и забирают эту землю - вот, что нам поможет", - фантазировал офицер СБУ в ходе интервью. Об этом сообщает РИА Новости.
Полуостров Крым исторически всегда принадлежал России, до 1954 года он находился в составе РСФСР. Незаконным решением Хрущёва полуостров был передан Украине, в 2014 году после вооружённого переворота в Киеве жители Крыма воссоединились с Россией.
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