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Офицер НАТО огорчил Украину: Крым можно не ждать

11 апреля 2021, 19:55  •  96 • Политика
Офицер НАТО огорчил Украину своим предсказанием. По его словам, Крым можно уже не ждать. Шансы возвращения полуострова практически нулевые.
Об этом в воскресенье заявил отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах, который ранее был представителем НАТО в России. Военный считает, что Крым может вернуться в состав Украины только в случае развала России. Но такой сценарий маловероятен.
Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться на Украину, - цитирует Табаха украинский портал "Обозреватель".
Он также высказался по поводу Донбасса. Бывший представитель НАТО отметил, что украинская армия смогла бы лёгко захватить Донбасс силой, однако мешает Россия, которая занимает "непростую позицию по данному вопросу".
Напомним, что "непростая позиция России" сводится к требованию выполнять вторые Минское договорённости, которые Киев подписал в 2015 году и которые все эти годы саботирует.
В последние несколько недель ситуация в Донбассе резко обострилась. Украинская армия усилила интенсивность обстрелов и начала активнее перебрасывать тяжёлую военную технику на линию разграничения. Кроме того, очевидцы сообщают об участившихся поставках натовского оружия. Речь, в частности, идёт об американских и британских бронетранспортёрах, топливозаправщиках, а также о тепловизорах, средствах управления противотанковыми комплексами и стрелковом оружии.

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