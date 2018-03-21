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Офицер накрыл собой гранату, спасая солдата

21 марта 2018, 20:54  •  116 • В России

Бойцы подразделения, которым командовал майор Владимир Чупин, выполняли упражнение по метанию боевых гранат. Все шло штатно до того момента, пока один из солдатиков-срочников, уже выдернувший предохранительную чеку, не выронил гранату под ноги. Офицер мгновенно оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом. Раздался взрыв. Рядовой не пострадал, а вот майор получил тяжелые ранения - его тело посекли многочисленные осколки...

Майора Чупина быстро доставили к врачам, но спасти жизнь офицера им не удалось...

Сослуживцы Чупина рассказывают, что Владимир при его должности мог бы в тот день и не быть на полигоне. Но он переживал за безопасность своих подчиненных и решил лично быть рядом с ними при метании гранат. И это говорит очень о многом...

ЧТО ИЗВЕСТНО О ГЕРОЕ

Владимир Чупин родился 23 июля 1975 года в Караганде (Казахстан). В 1998 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище Внутренних войск МВД РФ. У него было две специальности - военная (командирская) и гражданская (юрист-правовед).

За время военной службы награждался нагрудным занком «200 лет МВД России», медалями «За отличие в военной службе» (всех трех степеней), «За службу на Северном Кавказе». В прошлом году он получил знак отличия «За службу».

Теперь же за свой геройский поступок офицер представлен командованием к государственной награде.

СПРАВКА «КП»

За последние годы несколько офицеров в аналогичных ситуациях спасали солдат, рискуя жизнью. Это, например, майор Серей Солнечников и полковкник Серик Султангабиев. Обоим было присвоено звание Героев России (Солненчикову посметртно). А Султангабиев после многосчленных операций выжил.

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