Офицер Азербайджана погиб в Карабахе: Журналисты "повысили" погибшего до генерала

Начальник штаба тяжёлой артиллерийской бригады ВС Азербайджана Сеид Заур Гусейн оглу Джафаров погиб в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник сообщил портал "Инфотека 24".

Сперва журналисты назвали погибшего азербайджанским генералом, однако затем уточнили его воинское звание. На самом деле Сеид Заур Гусейн оглу Джафаров был подполковником.

Обстоятельства смерти военного не называются. Известно лишь, что его ликвидировала Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Напомним, что в июле этого года Министерство обороны Азербайджана уже сообщало о гибели генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева, которые скончались во время боёв на границе с Арменией.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился в 2020 году. Стороны регулярно обмениваются ударами и сообщают о потерях в своих рядах и в рядах противника. Армения утверждает, что на стороне Азербайджана выступает Турция, которая открыто участвует в боях и перебрасывает на Кавказ боевиков из Сирии.

Азербайджан, в свою очередь, обвиняет Армению в привлечении армянских наёмников. В Баку уверены, что крупные армянские бизнесмены контрабандой перебрасывают наёмников и оружие в Карабах.