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Офис Зеленского заминировали? Журналисты рассказали о странном поведении силовиков

20 января 2022, 19:05  •  43 • Политика
Полиция Украины проверяет информацию о минировании Офиса президента страны Владимира Зеленского. Журналисты рассказали о странном поведении силовиков, которые избирательно подходят к вопросу обеспечения безопасности.
В четверг полиция Киева получила анонимное сообщение о минировании Офиса президента. На место сразу приехали стражи правопорядка, которые оцепили здание на Банковой.
При этом украинские журналисты обратили внимание на довольно странное поведение силовиков. Корреспондент украинского портала Vesti.ua заметил, что полиция всё же разрешает сотрудникам Офиса президента заходить в здание при предъявлении удостоверения, хотя проверка на предмет взрывного устройства ещё не завершена.
Странно и то, что полиция не эвакуировала детей с катка, который расположен неподалёку.

Сам Зеленский в это время отсутствовал в Киеве. В настоящее время он находится с официальным визитом в Польше.
Не исключён вариант, что силовики собираются провести негласные обыски под предлогом проверки здания на взрывное устройство.

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