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Офис Зеленского вновь призвал НАТО усилить свою боеготовность у границ России

02 апреля 2021, 17:45  •  58 • Украина

Заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Роман Машовец призвал повысить уровень боевой готовности войск граничащих с Украиной стран НАТО, из-за скопления сил РФ у границ Украины.

Об этом он заявил во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, напомнив также о запланированных масштабных учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021», сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что Машовец проинформировал посла о скоплении войск РФ у границ Украины.

Он заявил, что масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2021» «носят агрессивный характер» и представляют «угрозу евроатлантической безопасности».

«Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано совместными усилиями», - подчеркнул представитель ОП».

Он отметил, что одним из путей улучшения ситуации безопасности могут стать совместные мероприятия, в том числе военные учения Украины и Альянса. Такие меры должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты.

Кроме того, Машовец отметил, что целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.

Напомним, накануне Машовец в ходе встречи с главой представительства НАТО на Украине Александером Винниковым предложил НАТО провести совместные военные учения в ответ на «наращивание российских войск возле украинской границы».

Сегодня же стало известно, что войска США привели в боеготовность свои силы в Европе из-за «концентрации сил РФ у границ Украины».

В Кремле на это уже отреагировали, заявив, что РФ примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае возможного усиления войск НАТО вокруг Украины.

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