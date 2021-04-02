Офис Зеленского вновь призвал НАТО усилить свою боеготовность у границ России

Заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Роман Машовец призвал повысить уровень боевой готовности войск граничащих с Украиной стран НАТО, из-за скопления сил РФ у границ Украины.Об этом он заявил во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, напомнив также о запланированных масштабных учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021», сообщает пресс-служба Офиса президента.Сообщается, что Машовец проинформировал посла о скоплении войск РФ у границ Украины.Он заявил, что масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2021» «носят агрессивный характер» и представляют «угрозу евроатлантической безопасности».«Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано совместными усилиями», - подчеркнул представитель ОП».Он отметил, что одним из путей улучшения ситуации безопасности могут стать совместные мероприятия, в том числе военные учения Украины и Альянса. Такие меры должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты.Кроме того, Машовец отметил, что целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.Напомним, накануне Машовец в ходе встречи с главой представительства НАТО на Украине Александером Винниковым предложил НАТО провести совместные военные учения в ответ на «наращивание российских войск возле украинской границы».Сегодня же стало известно, что войска США привели в боеготовность свои силы в Европе из-за «концентрации сил РФ у границ Украины».В Кремле на это уже отреагировали, заявив, что РФ примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае возможного усиления войск НАТО вокруг Украины.