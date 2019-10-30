Офис Зеленского в Киеве осадили 500 националистов: Радикалы пытаются сорвать разведение сил в Донбассе

В Киеве у здания администрации президента Украины началась акция националистов против разведения сил в Донбассе. В митинге участвует примерно 500 радикалов, сообщает украинский телеканал NewsOne.

Националисты пришли к зданию с флагами Украины и скандируют лозунги "Нет капитуляции" и "Слава Украине". Они требуют инициировать уголовное производство против украинской власти по факту разведения сил в Золотом, которое они называют "капитуляцией" и "сдачей позиций".

Напомним, что во вторник, 29 октября, после многочисленных задержек всё-таки началось разведение войск в районе населённого пункта Золотое на линии соприкосновения в Донбассе. Этому предшествовал визит президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в жёсткую перепалку с саботирующими мирный процесс украинскими националистами.