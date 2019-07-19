|
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского
19 июля 2019, 00:39 • 53 • Украина
Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что в офисе главы государства предлагают освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова одновременно с главой портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.
РИА Новости
По словам Мендель, в офисе украинского лидера «с большим интересом узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли».
«Предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала она в Facebook.
Ранее в Кремле заявили, что освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Заседание по делу Вышинского должно состояться 19 июля в Подольском районном суде Киева.
Журналиста задержали в украинской столице 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июля 2019, 03:54
|
15 июля 2019, 02:39
|
12 июля 2019, 22:39
|
13 июля 2019, 21:24
|
15 июля 2019, 02:39
|
18 июля 2019, 11:39
|
18 июля 2019, 05:24