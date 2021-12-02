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Офис Зеленского празднует победу: Президент "сорвал" госпереворот
02 декабря 2021, 20:30 • 47 • Политика
Офис президента Украины Владимира Зеленского празднует победу. На Банковой заявили, что глава государства "сорвал" госпереворот.
Об этом в четверг заявил заместитель главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, противники Зеленского действительно готовили майдан, который должен был состояться 1-2 декабря. Однако, когда 26 ноября президент раскрыл их планы, они были вынуждены отказаться от задуманного.
Кроме того, утверждает Подоляк, "заговорщиков" отпугнуло серьёзное внимание со стороны западных политиков и дипломатов, привлечённое заявлением Зеленского.
Замглавы офиса президента Украины также считает, что глава государства открыл людям глаза на олигархов и их телеканалы.
- отметил Подоляк.
Вероятнее всего, это намёк на бывшего президента Петра Порошенко и бывшего и.о. президента Александра Турчинова, которые принимали участие в состоявшейся накануне акции протеста.
В конце ноября Зеленский заявил, что олигарх Ринат Ахметов работает на спецслужбы России и планирует устроить госпереворот на Украине. Майдан якобы должен был состояться 1 или 2 декабря.
Накануне вечером в Киеве, действительно, состоялась акция протеста, в которой приняли участие националисты. Они потребовали уволить главу офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Михаила Подоляка. Однако в акции участвовало всего 1000-2000 человек, поэтому на майдан она даже отдалённо не походила.
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