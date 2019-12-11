Офис Зеленского поймали на фальсификации перевода текста коммюнике "нормандской четвёрки"

"Офис президента сфальсифицировал в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже важнейший аспект договорённостей глав государств - участников "нормандского формата", - отметили в партии "Оппозиционная платформа "За жизнь", изучив украинский вариант перевода итогового коммюнике "нормандской четвёрки" после последней встречи в Париже.

В партии же отметили, что тем самым офис Зеленского "фактически обманывает украинское общество, говоря об истинной сути достигнутых договорённостей".

В качестве наглядного примера на сайте партии выложили три варианта текста итогового коммюнике: оригинал на английском, перевод на русский, а также тот, что даёт офис президента Украины на украинском.

В частности, обратили внимание на отрывок документа, где сообщается об особом статусе ДНР и ЛНР.

"The sides express interest in agreeing within the Normandy format (N4) and the Trilateral Contact Group on all the legal aspects of the Special Order of Local Self-Government - special status - of Certain Areas of the Donetsk and Luhansk Regions..." - указывается в оригинальной версии документа "нормандской четвёрки".

"Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" (Н4) и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей..." - так звучит перевод на русский язык.

"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей…" - указывается на официальном сайте президента Украины.

Откуда взялась фраза про закон об особом статусе? Если внимательно посмотреть текст оригинала документа, то там слова "закон" нет. Именно на это и обращают внимание украинские парламентарии из стана оппозиции.

"Замечательная непосредственность", - прокомментировал эту информацию у себя в телеграм-канале политолог и публицист Армен Гаспарян.

"В оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот закон. Согласно Минским соглашениям, все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления - особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей - отчасти регулируются законами об амнистии и проведении местных выборов, а также связаны с внесением соответствующих изменений в Конституцию Украины", - указывают в партии.