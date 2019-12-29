Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним": Сатанов...
"Этой пустой болтологии 40 лет": Политолог высказался о критике Крымск...
Госпредприятия Украины отжаты эффективными иностранными менеджерами
Подозреваемый в госизмене и коррупции Кличко пообещал киевлянам скидки на отопле...
Главная / Украина

Офис Зеленского подтвердил начало обмена пленными в Донбассе

29 декабря 2019, 14:09  •  50 • Украина
Офис президента Украины Владимира Зеленского в своём аккаунте в Twitter подтвердил начало процедуры обмена пленными с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.
 
Reuters
 

«В Донецкой области на КПВВ «Майорское» начался процесс освобождения удерживаемых лиц», — указано в сообщении.

На Донеччині на КПВВ «Майорське» розпочався процес звільнення утримуваних осіб. pic.twitter.com/gBqMXM8wCa

— Офіс Президента (@APUkraine) 29 декабря 2019 г.

Ранее о начале обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. 

По её словам, обмен запланирован по формуле «87 на 55».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
29 декабря 2019, 04:24
«Шаг в направлении мира»: как запланированный обмен пленными может повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе
29 декабря 2019, 12:25
История обмена удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе
29 декабря 2019, 01:09
Трёх экс-беркутовцев освободили из-под стражи по делу о «евромайдане»
29 декабря 2019, 12:24
Начался обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной
29 декабря 2019, 01:09
В ООН не обсуждают вопрос отправки миссии в Донбасс
29 декабря 2019, 10:54
Джабаров оценил заявление «Нафтогаза» о соглашениях с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-летие Победы в Москву
24 декабря 2019, 04:24
Что мы сделаем с Прибалтикой в случае войны
26 декабря 2019, 11:39
"С какой целью врёт Явлинский?": Политика уличили во лжи о Крымском мосте
27 декабря 2019, 07:09
Пророчество 99 года сбылось: Путин назвал преемника (Telegram. Обзор)
25 декабря 2019, 12:54
"Они там себя чувствуют королями": Депутат о том, что могло случиться с "замученными до смерти" операми СБУ
24 декабря 2019, 23:54
"Брюссель устал": Бывший генсек НАТО открыл Киеву глаза на реальные перспективы в ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.