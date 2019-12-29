|
Офис Зеленского подтвердил начало обмена пленными в Донбассе
29 декабря 2019, 14:09 • 50 • Украина
Офис президента Украины Владимира Зеленского в своём аккаунте в Twitter подтвердил начало процедуры обмена пленными с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.
Reuters
«В Донецкой области на КПВВ «Майорское» начался процесс освобождения удерживаемых лиц», — указано в сообщении.
Ранее о начале обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
По её словам, обмен запланирован по формуле «87 на 55».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 декабря 2019, 05:39
|
28 декабря 2019, 02:39
|
24 декабря 2019, 04:24
|
26 декабря 2019, 11:39
|
27 декабря 2019, 07:09
|
25 декабря 2019, 12:54
|
24 декабря 2019, 23:54