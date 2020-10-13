|
Офис Зеленского опозорился с флагом Польши
13 октября 2020, 12:15 • 67 • Политика
Пользователи засмеяли украинского президента за нелепую ошибку
Пресс-служба лидера Незалежной Владимира Зеленского опубликовала на своей странице в социальной сети информацию о встрече украинского президента с его польским коллегой Анджеем Дудой. Однако не обошлось без курьеза: вместо государственного флага Польши в офисе Зеленского ненароком прикрепили к посту флаг Индонезии.
Соответствующая запись появилась на официальной странице Зеленского в "Твиттер" 12 октября. Флаги Польши и Индонезии довольно схожи: у обоих имеется красно-белая символика, правда, с разным расположением цветов.
Позднее офис Зеленского исправил ошибку, однако промах не ускользнул от внимания интернет-пользователей.
"Вова опозорился на весь мир", "Да ладно, вспомните как Порошенко опозорился с засунутым пиджаком в трусы", "Ну почему ты такой тупой", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 октября 2020, 17:20
|
10 октября 2020, 00:50
|
07 октября 2020, 00:25
|
08 октября 2020, 06:40
|
09 октября 2020, 00:05
|
08 октября 2020, 16:45
|
09 октября 2020, 01:55