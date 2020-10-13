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Офис Зеленского опозорился с флагом Польши

13 октября 2020, 12:15  •  67 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пользователи засмеяли украинского президента за нелепую ошибку
Пресс-служба лидера Незалежной Владимира Зеленского опубликовала на своей странице в социальной сети информацию о встрече украинского президента с его польским коллегой Анджеем Дудой. Однако не обошлось без курьеза: вместо государственного флага Польши в офисе Зеленского ненароком прикрепили к посту флаг Индонезии.
Соответствующая запись появилась на официальной странице Зеленского в "Твиттер" 12 октября. Флаги Польши и Индонезии довольно схожи: у обоих имеется красно-белая символика, правда, с разным расположением цветов.
Позднее офис Зеленского исправил ошибку, однако промах не ускользнул от внимания интернет-пользователей.
"Вова опозорился на весь мир", "Да ладно, вспомните как Порошенко опозорился с засунутым пиджаком в трусы", "Ну почему ты такой тупой", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).
Pleased to welcome @AndrzejDuda in #Kyiv. Together we gave a new impetus to the relationship between #Poland and #Ukraine. We are determined to boost bilateral trade and strengthen economic ties. Looking forward to

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