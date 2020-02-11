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Офис волнуется раз
11 февраля 2020, 18:09 • 154 • Карикатуры
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
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