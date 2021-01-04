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Офис президента Зеленского извещен о ситуации с освобожденным Россией украинцем

04 января 2021, 01:25  •  14 • Украина
Одним из четырех освобожденных из ливийского плена Правительства национального согласия (ПНС) Ливии оказался украинец Володимир Давтян. Он уже поблагодарил Россию за то, что она помогла ему выбраться из заключения, и в настоящее время ждет действий от Киева, чтобы его доставили в родной Мариуполь. Однако посольство Украины пока не связывалось с российской стороной по поводу ситуации с освобождением своего гражданина.
Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян по поводу этой ситуации связался с Владиславом Рогимовым, бывшим пиарщиком и политтехнологом Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Рогимов проживает в Киеве и поддерживает контакты с представителями Офиса президента (ОП) Украины. Стоит отметить, что в феврале 2020 года он наряду с другими общественниками участвовал в пикете у посольства Ливии в Москве в поддержку Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые в итоге были освобождены в декабре минувшего года из ливийского плена.
— Владислав, я с тобой связался сразу после освобождения четырех наших ребят из ливийского плена. Мне понадобилось твое содействие после озвученной Александром Малькевичем информации о том, что один из освобожденных, Володимир Давтян, является гражданином Украины. Я тебя просил по своим каналам связаться с ОП Украины и узнать, когда они готовы будут забрать своего гражданина. У Давтяна нет документов. Он не может самостоятельно добраться до своей родины. Какова ситуация к данному моменту? Что удалось узнать?
— Я связался не только с ОП Украины, но и с украинскими журналистами и политиками. Они все как один говорят, что впервые только от меня узнали о ситуации с Володимиром Давтяном. Они очень удивлены, что Россия провела операцию по освобождению украинского гражданина. Как мне сообщили в ОП Украины, 4 января будет первый рабочий день в 2021 году и судьбой освобожденного украинца займется МИД страны, а также украинское посольство в Москве. Очень хочется надеяться, что они не будут тянуть с его отправкой на родину.
— То есть получается, что на Украине судьбой своего гражданина не интересовались до его освобождения Россией?
— Увы, сложилось все именно так, но главное, что сейчас во властных структурах на Украине уже точно все в курсе этой ситуации, и я надеюсь, что после полученной информации бюрократический механизм начнет быстрее двигаться в направлении помощи украинскому гражданину. Это сейчас главное. Спасибо тебе за оперативно переданную информацию по этой ситуации. Считаю, что в такие моменты даже конфликтующим друг с другом странам нужно отбрасывать политические амбиции и работать слаженно на благо простых людей. Россия свою важную работу выполнила, теперь дело за Украиной вернуть своего гражданина домой. Надеюсь, что в скором времени он вернется в свой родной Мариуполь.
Автор: Вадим Манукян специально для ФАН

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