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Офис президента запрещает проводить митинги в поддержку Израиля

17 мая 2021, 16:50  •  88 • Украина

Офис президента (ОП) выразил недовольство проведённым вчера представителями еврейской общины совместно с украинскими националистами митингом в поддержку Израиля. Власть не хочет откровенно принимать чью-то сторону в арабо-израильском конфликте из-за потенциальной ссоры с Турцией и арабским миром.

Интересно, что в данном вопросе имеет место отсутствие согласованности между ОП и МИДом. Президент Владимир Зеленский попытался сделать вид, что он за мир, а не за конкретную сторону, потребовав прекратить эскалацию конфликта. А вот МИД признало за Израилем право на самооборону, поддержав Тель-Авив. Прежде чем подобные вещи говорить вслух, неплохо было бы сначала разобраться в теме - если, конечно, не имела место целенаправленная попытка подыграть Израилю в ожидании поставок вакцины или ещё невесть чего.

Учитывая, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже поблагодарил Украину за поддержку, Киев можно отнести к противникам Палестины. Это, в свою очередь бьет по восточной дипломатии, выстраиваемой Зе-командой в последние полгода. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступающий на стороне Палестины, умеет лавировать, невзирая на разногласия. Он может свернуть совместную игру с Киевом против РФ и не поддержать «Крымскую платформу». Да и в арабском мире теперь могут трижды подумать, прежде чем говорить с Зеленским о каких-то инвестициях.

Видимо, осознав весьма невзрачные перспективы, власть с помощью силовиков настойчиво потребовала у диаспор не проводить митинги, направленные на декларацию поддержки израильтян или палестинцев. Ярким примером этому является ситуация с одесским фекальным художником Александром Ройтбурдом, разместившим призыв идти на митинг за Израиль. После настойчивой просьбы СБУ ему пришлось удалить соответствующую публикацию из Facebook.

«Ройтбурд позвал людей на митинг в поддержку Израиля. Даже объявление опубликовал. А потом Ройтбурду позвонили из СБУ и выразили мнение, что митинг лучше не проводить, так как Украина не хочет ссориться с поддерживающей Палестину Турцией. Ну и, в общем, наш правдоруб и борец Ройтбурд послушно засунул язык в известное место, и даже объявление о митинге со странички снёс. Потому что в стране, которую они построили, с СБУ лучше не спорить, будет больно», - иронизирует одесский журналист Юрий Ткачев.

В заключение отметим, что усидеть одновременно на двух стульях еще никому не удавалось. Именно этим пытается заниматься официальный Киев, декларируя дружбу с Израилем, с одной стороны и Турцией, арабским миром - с другой. Посмотрим, как Украина выкрутится из этой ситуации.

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