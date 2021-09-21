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Офис президента вступился за Арестовича: «лечит украинское общество»

21 сентября 2021, 23:30  •  33 • Украина

Советник главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака Михаил Подоляк вступился за внештатного советника руководителя ОП, спикера украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, заявив, что последний своими провокационными заявлениями «лечит украинское общество».

Об этом Подоляк рассказал в интервью «Главкому».

По его словам, Арестович поднимает темы, о которых общество «предпочитает годами умалчивать».

«Если мы не можем говорить о том, что действительно болит, то болезни только прогрессируют. Да, Алексей часто идет на сознательные провокации, вытягивает на себя негатив, а потом спокойно, взвешенно, тонко работает с этим. Парадоксальную, наверное, вещь скажу, но считаю, что именно Арестович лечит наше общество от традиционных медийных истерик, предоставляя ему возможность проговорить непростые вещи, как в кабинете психотерапевта», — отметил Подоляк.

По его мнению, если оценивать работу Арестовича в среднесрочной перспективе, то он «точно положительный персонаж».

«Это очень непросто — брать на себя много публичного хайпа, лично конфликтовать с большой машиной тех же "порохоботов"», — пояснил советник главы ОП.

Подоляк также считает, что Арестович «крайне эффективно отрабатывает тяжелый хлеб в трехсторонней контактной группе».

«До его прихода российские пропагандисты абсолютно доминировали в этих тематиках. Алексею же удалось навязать свою повестку дня и заставить оппонентов существенно нервничать», — заявил он.

Напомним, с 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом на своей странице в Facebook. В 2017 году блогер признался, что «много врал» о ситуации на Украине. Тогда же он заявил, что не считает себя патриотом, «причем не только Украины, а и любого национального государства».

В октябре 2020 года Арестовича назначили советником по информационной политике в ТКГ. 1 декабря 2020 года глава ОП Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Недавно Арестович заявил, что Украину нужно переименовать в «Русь-Украину». Позже он предложил другое название — «Объединённые земли Украины». Кроме того Арестович назвал афганских беженцев умнее среднестатистического украинца.

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