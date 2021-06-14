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Офис президента Украины готовится к войне
14 июня 2021, 23:10 • 31 • Украина
Офис президента Украины (ОПУ) не ждёт оптимистичных для себя результатов от предстоящей встречи в верхах США и России.
Если президенты США и России договорятся относительно Украины, украинской власти это не сулит ничего хорошего. Однако и противоположный исход не менее мрачен, считают в Киеве.
Об этом пишет анонимный политический телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на свой источник.
По его данным, в ОПУ «готовятся к войне».
«Наш источник сообщает, что если Путин и Байден не договорятся по украинскому кейсу, то для нас это также плохой сценарий. Это будет означать, что ситуация на восточном направлении начнет двигаться к карабахскому сценарию, а начало новой горячей фазы будет делом времени», - говорится в сообщении.
«Если большие дяди не договариваются, если дипломатия не помогает, тогда все решают «войной». Любая война нужна только для того, чтобы вынудить одну или другую сторону пересмотреть ранее подписанные договоренности и перезагрузить игру», - добавили авторы телеграм-канала.
«Поэтому наш Офис Президента уже давно готовится к худшему сценарию – войне», - резюмирует «Легитимный».
Телеграм-канал также сообщает, что в Киеве придерживаются мнения, что в Женеве «намечаются именно торги, а не просто встреча».
По данным другого политического телеграм-канала «Женщина с косой», президент РФ будет убеждать своего визави повлиять на Киев с вопросом выполнения Минских соглашений, что Киеву основательно претит.
«В кулуарах пошли слухи, что Путин будет убеждать Байдена решить украинский кейс с помощью Минских соглашений, чтобы США поспособствовали быстрому движению для урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому в качестве торга по украинскому кейсу, будет лот давления на Украину по кейсу быстрого движения по реализации Минских соглашений или новых кластеров, которые предлагает Германия-Франция. Все это не особо выгодно нашим чиновникам из больших кабинетов, которым подходит тлеющий конфликт, на который можно списывать все минусы в стране, а также хорошо зарабатывать на этом», - пишет «Женщина с косой».
Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня в швейцарской Женеве.
Владимир Путин в преддверии саммита с Байденом заявил, что сторонам необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия.
«Есть, о чем говорить. Такие общие темы есть. И если мы после встречи создадим механизмы работы по всем направлениям, мне кажется, это было бы хорошо, можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», — сказал он в интервью, которое вышло на российском ТВ.
Путин обратил внимание, что об этом же говорит Белый дом: есть несколько вопросов, интересных обеим сторонам, среди которых стратегическая стабильность, региональные конфликты, в том числе в Ливии и Сирии, забота об экологии в целом, в глобальном смысле и кибербезопасность.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба надеется, что Джо Байден в ходе саммита убедит своего россйиского коллегу поверить в неудачу на Украине и оставить ее.
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