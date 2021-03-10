Ofcom начал расследование программы Good Morning Britain. Ведущий уволился

Расследование в отношении программы Good Morning Britain начал Британский медиарегулятор Ofcom. Причиной тому стали слова ведущего Пирса Моргана об интервью принца Гарри и его супруги Меган.

Британским медиарегулятором Ofcom началось расследование относительно программы Good Morning Britain. Причиной тому стали слова ведущего Пирса Моргана, который высказался по поводу интервью принца Гарри и его супруги Меган Опре Уинфри.

Как написал регулятор на своей странице в Twitter, Морган ранее сказал о Гарри и Меган, что те не уважают монархию, и назвал их позорными пропагандистами нанесения вреда королеве.

После критики и негативных высказываний в его адрес Пирсу Моргану пришлось уволиться.

Ранее члены королевской семьи после интервью принца Гарри и Меган Маркл заявили, что отнеслись с полной серьёзностью к словам принца и его супруги и рассмотрят все затронутые ими проблемы.