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Ofcom начал расследование программы Good Morning Britain. Ведущий уволился
10 марта 2021, 03:15 • 91 • В мире
Расследование в отношении программы Good Morning Britain начал Британский медиарегулятор Ofcom. Причиной тому стали слова ведущего Пирса Моргана об интервью принца Гарри и его супруги Меган.
Британским медиарегулятором Ofcom началось расследование относительно программы Good Morning Britain. Причиной тому стали слова ведущего Пирса Моргана, который высказался по поводу интервью принца Гарри и его супруги Меган Опре Уинфри.
Как написал регулятор на своей странице в Twitter, Морган ранее сказал о Гарри и Меган, что те не уважают монархию, и назвал их позорными пропагандистами нанесения вреда королеве.
После критики и негативных высказываний в его адрес Пирсу Моргану пришлось уволиться.
Ранее члены королевской семьи после интервью принца Гарри и Меган Маркл заявили, что отнеслись с полной серьёзностью к словам принца и его супруги и рассмотрят все затронутые ими проблемы.
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