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Одолел "Оскар", но проиграл Трампу. Стало известно, сколько американцев смотрело выступление Байдена

29 апреля 2021, 22:30  •  35 • Политика
Стало известно, сколько американцев посмотрело выступление президента США Джо Байдена во время его обращения к Конгрессу. По подсчётам специалистов, американский лидер одолел "Оскар", но проиграл Трампу.
Такие данные предоставила исследовательская служба Nielsen. Она установила, что трансляцию выступления Байдена смотрели одновременно 11,6 млн человек, что почти на два миллиона больше, чем у нынешней церемонии награждения "Оскар". Однако в то же самое время показатели просмотров Байдена сильно отстают от показателей его предшественника Дональда Трампа, который собирал у телеэкранов и мониторов гораздо больше людей во время своего обращения к Конгрессу, пишет издание Deadline.
В ходе своей речи Байден очертил основные приоритеты США во внутренней и внешней политике. Он заявил, что Америка может сотрудничать с Россией, несмотря на имеющиеся противоречия, что США намерены увеличить военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но при этом не хотят злить Китай. Что Вашингтон будет взаимодействовать со своими союзниками в решении проблемы ядерных программ Северной Кореи и Ирана.
Что касается внутренней политики, то там речь шла о создании новых рабочих мест в США, повышении минимальной зарплаты, снижении стоимости лекарств и повышении налога для богатых на 1%.

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