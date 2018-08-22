Одобрять транскаспийские проекты будут экологи пяти стран

Один из щепетильных вопросов – перспективы прокладки трубопроводов по дну Каспийского моря

Как и указывали эксперты, после подписания 12 августа в Актау Конвенции о правовом статусе Каспийского моря ведущее место среди «щепетильных вопросов» заняли перспективы прокладки трубопроводов, и прежде всего Транскаспийского газопровода – из Туркмении через территорию Азербайджана, Грузии и Турции в Европу. Возникли вопросы и по поводу других крупных проектов – нефтяных разработках Ирана, строительстве крупных портов и канала «Евразия» из Каспия в Азовское и Чёрное моря.

В статье 14 Конвенции оговорено: страны-подписанты могут прокладывать трубы при условии, что проекты строительства соответствуют «экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участницами которых они являются, включая Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря и соответствующие протоколы к ней».

Вопросы, однако, оставались, и проблему «расшифровал» глава российской делегации на многосторонних переговорах по правовому статусу Каспийского моря, посол по особым поручениям МИД России И.Б. Братчиков. Он отметил, что в Конвенции «постулируется самоочевидное право всех прибрежных стран прокладывать технологические трубопроводы на своем участке дна», которых на сегодняшний день уже довольно много, особенно возле Баку. Однако магистральных трубопроводов на Каспии ещё не было. По словам Братчикова, 20 июля 2018 года в Москве министрами экологии пяти прикаспийских государств подписан Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Тегеранской конвенции 2003 г., которая прямо упоминается в статье 14 Конвенции. Протокол подтверждает право всех пяти каспийских стран участвовать в экологической экспертизе проектов, подобных трубопроводу, способных оказать влияние на окружающую среду. И каждая страна может оценивать проекты других стран, исходя из экологических соображений, ещё на фазе проектировки проекта.

Протокол указывает проекты, подлежащие оценке:

– трубопроводы большого диаметра для транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов или химических веществ;

– морские/торговые порты, а также внутренние водные пути и порты для внутреннего судоходства, допускающие проход судов водоизмещением более 1350 т;

– морская добыча углеводородов; добыча нефти и природного газа в коммерческих целях, при которой извлекаемое количество превышает 500 т в день в случае нефти и 500000 м3 в день в случае газа.

– работы по переброске водных ресурсов в пределах или между речными бассейнами, при которых такая переброска направлена на предотвращение возможной нехватки воды и объём перемещаемой воды превышает 100 млн. м3 в год; во всех других случаях работы по переброске водных ресурсов в пределах или между речными бассейнами с многолетним средним потоком забора воды из бассейна, превышающим 2000 млн. м3 в год, при которых объём перебрасываемой воды превышает 5% этого потока.

Таким образом, работа над документами продолжается. По мнению ряда туркменских экспертов, второй пункт 14-й статьи сохраняет у России и Ирана рычаги влияния, препятствующие строительству конкурирующего с проектами Газпрома газопровода «без конфронтаций и конфликтов, мягко указывая на возможность причинения ущерба экологии моря»».